„Budeš hrát za Juventus, jako Pája Nedvěd.“ Sosnovi osud předpověděli

Domů se dostal po půl roce, a to jen na zhruba deset dní přes vánoční svátky. Nyní už zase žije svůj fotbalový sen. Jednou by se chtěl dostat do Anglie. Manchester United je jeho oblíbeným celkem. Ještě minimálně dva roky však stráví na severu Itálie.

Ten uplynulý by na desetibodové škále hodnotil osmičkou, kdyby desítka byla maximem. „Začátek byl náročný kvůli jazyku. Jinak to ale bylo bez problémů. Chvíli jsem si zvykal i na neustálé cestování,“ přiznává.