Karabec míří do Francie za Šulcem. Lyon ho získal na roční hostování s opcí

  20:10aktualizováno  20:32
V aktuálním ročníku neodehrál za Spartu ani minutu a s jeho odchodem se počítalo. Teď už je jasné, že fotbalista Adam Karabec stráví minimálně následující sezonu ve Francii, kde bude hostovat v Lyonu. Olympique má ve smlouvě také opci na trvalý odkup ve výši 3,5 milionu eur, v přepočtu asi 85 milionů korun.
„Hodně štěstí v novém angažmá,“ loučí se Sparta oficiálně s dvaadvacetiletým ofenzivním středopolařem.

Během víkendu se kluby dohodly, Karabec v úterý ráno podstoupil zdravotní prohlídku a večer celky dohodu oznámily. Sedminásobný francouzský mistr uvedl, že hostování ho vyjde na 300 000 eur (přes 7,3 milionu korun), s bonusy by se transfer mohl navýšit o dalších 800 000 eur (více než 19,5 milionu korun). Sparta by zároveň z dalšího možného prodeje Karabce inkasovala patnáctiprocentní podíl.

Ve smlouvě je stejná částka na odkup, tedy 3,5 milionu eur, jakou Sparta požadovala po Hamburku, kde Karabec strávil uplynulý ročník. Německý celek se ale zdráhal zaplatit tolik peněz, a tak z angažování českého talenta sešlo.

Po letním návratu Karabce do pražského celku se však počítalo s tím, že dlouho nezůstane. Kouč Brian Priske pro něj neměl místo, na ofenzivní pozice požaduje jiné typy hráčů.

Odchod do Lyonu je však poměrně překvapivý.

Karabec je druhým českým fotbalistou, který tam v krátké době zamířil. Před deseti dny získal francouzský klub Pavla Šulce z Plzně a je dost možné, že Češi spolu budou bojovat o místo v sestavě.

Podle francouzského deníku L’Équipe totiž vedení klubu s Karabcem momentálně nepočítá do základu, ale chce jeho příchodem zvýšit konkurenci v útočných řadách – nejenom na pozici desítky, ale také na pravém křídle.

„Tenhle příchod zároveň neruší snahy získat pravého křídelníka, který bude pravidelně nastupovat v základu,“ doplňuje L’Équipe. Karabce tak nečeká nic jednoduchého, současně však přichází do ambiciózního celku, jenž se chce vrátit na vrchol.

Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Karabec je sparťanským odchovancem. Za áčko debutoval už v šestnácti a rovnou se uvedl gólem proti Karviné při výhře 4:1. Celkem za něj odehrál 107 ligových zápasů, v nichž dal dvanáct branek. Dvakrát s týmem ovládl ligu i domácí pohár, v sezoně 2023/24 se dostal do osmifinále Evropské ligy.

Byl označován za obrovský talent, hrál dokonce na třech šampionátech do 21 let včetně toho letošního, ale očekávání ve Spartě nenaplnil a jeho role v týmu slábla.

Před rokem zamířil do druholigového Hamburk, jenž si ho zapůjčil na rok. Karabec se chytil, nastupoval pravidelně a pomohl týmu k návratu do bundesligy. I proto si ho v Německu chtěli nechat, finanční situace jim ale nedovolila splnit požadavky Sparty.

A tak míří do francouzské ligy, Lyon je minimálně na papíře lukrativnější destinace. V minulé sezoně tamní soutěže obsadil šestou příčku a zajistil si postup do ligové fáze Evropské ligy. V červnu byl kvůli finančním problémům přeřazen do druhé ligy, uspěl ale s odvoláním, a tak bude i nadále hrát nejvyšší domácí soutěž.

