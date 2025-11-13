Karabec: Pořád nejsem tam, kde chci být. Kritika? Mrzelo mě, co si rodiče museli číst

Premium

Fotogalerie 13

Záložník Adam Karabec v dresu Lyonu. | foto: Profimedia.cz

David Čermák
Až ve chvíli, kdy opustil Česko, se Adamu Karabcovi povedlo nakopnout kariéru, která lehce uvadala. Zaujal v německém druholigovém Hamburku. Nečekaně rychle se chytil v Lyonu, u sedminásobných francouzských mistrů. A silnou pozici si ve dvaadvaceti začíná budovat i ve fotbalové reprezentaci, s níž ho ve čtvrtek čeká příprava proti San Marinu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Moc dobře si uvědomuju, že všemu pomohla finanční situace Lyonu. Klub se pral, aby vůbec mohl zůstat v lize,“ poví. „Dostal jsem příležitost, která by jinak nepřišla. Kdyby mohli, koupí si někoho za třicet milionů eur. Beru to jako ohromné štěstí. A šanci dokázat, jestli na to mám, nebo ne.“

Zatím nejtěžší zkouškou jste prošel těsně před odletem na sraz. Jak se hrálo proti Paris Saint-Germain, vítězům Ligy mistrů?
Byli dobří, no. (usmívá se) Až jsem se přistihl, že nechápu, jak moc. Jsou sehraní, dokonale si vyhoví, hraje se proti nim nepříjemně.

Co s vámi ta konfrontace dělá?
Hlavně pozoruju. Třeba záložník Vitinha? Neskutečný. Když ho sledujete, zjistíte, že se k němu nedá dostat blíž než na metr. Je super vidět ho zblízka a naživo, učit se z jeho hry. Ale že by to se mnou mávalo, to ne.

Budu upřímný. Chtěl jsem ven. Proto jsem si nejdřív myslel, že ve Spartě určitě nezůstanu. Ale jak se čekání prodlužovalo, najednou bylo setrvání čím dál reálnější.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. San MarinoFotbal - - 13. 11. 2025:Česko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Norsko vs. EstonskoFotbal - Skupina I - 13. 11. 2025:Norsko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.01
  • 33.00
  • 60.00
Ázerbájdžán vs. IslandFotbal - Skupina D - 13. 11. 2025:Ázerbájdžán vs. Island //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 6.27
  • 4.33
  • 1.53
Arménie vs. MaďarskoFotbal - Skupina F - 13. 11. 2025:Arménie vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 6.16
  • 4.40
  • 1.52
Anglie vs. SrbskoFotbal - Skupina K - 13. 11. 2025:Anglie vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 1.27
  • 5.77
  • 11.60
Andorra vs. AlbánieFotbal - Skupina K - 13. 11. 2025:Andorra vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
13. 11. 20:45
  • 16.40
  • 6.09
  • 1.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Karabec: Pořád nejsem tam, kde chci být. Kritika? Mrzelo mě, co si rodiče museli číst

Premium
Záložník Adam Karabec v dresu Lyonu.

Až ve chvíli, kdy opustil Česko, se Adamu Karabcovi povedlo nakopnout kariéru, která lehce uvadala. Zaujal v německém druholigovém Hamburku. Nečekaně rychle se chytil v Lyonu, u sedminásobných...

13. listopadu 2025

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Euro 2028 vyvrcholí ve Wembley, zahajovací zápas přivítá Cardiff

Pohled na stadion Wembley před začátkem přípravného utkání Anglie proti...

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 zahájí zápas na stadionu Millennium v Cardiffu a vyvrcholí ve Wembley, kde se uskuteční obě semifinále a 9. července duel o zlato. Detaily k turnaji, který...

12. listopadu 2025  22:22

Záměr byl jasný, naším cílem a prioritou je liga, vysvětlil Svědík sestavu

Trenér Martin Svědík ze Zbrojovky Brno v pohárovém duelu proti Teplicím.

Druholigově téměř dokonalý podzim chtěli ozdobit fotbalisté Zbrojovky Brno pohárovou třešničkou. Lídr druhé ligy však proti Hradci Králové poznal soutěžní rozdíl zejména v produktivitě. Exslávista...

12. listopadu 2025  21:55

Sparťanky nezvládly duel s YB Bern, jsou na pokraji vyřazení

Laura Freyová (YB Bern) se chystá k přihrávce.

Fotbalistky pražské Sparty v úvodním utkání osmifinále Evropského poháru prohrály doma 0:3 s Young Boys Bern. Odveta je na programu příští týden ve Švýcarsku. Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká...

12. listopadu 2025  20:45

Do národního týmu chci přenést dobrou náladu, hlásí kapitán Souček

Tomáš Souček se rozcvičuje před utkáním s Černou Horou.

Kapitán Tomáš Souček věří, že čeští fotbalisté ve čtvrtečním přípravném utkání proti San Marinu nejen s přehledem zvítězí, ale také předvedou povedený výkon. Třicetiletý záložník West Hamu má před...

12. listopadu 2025  18:53

Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Energický a dominantní výkon chtějí podle trenéra Jaroslav Köstla předvést fotbaloví reprezentanti v přípravném zápase se San Marinem. To hostí ve čtvrtek od 18 hodin na Městském stadionu v Karviné,...

12. listopadu 2025  17:40

Krejčí se dočkal nového kouče. Wolverhampton převezme jeho bývalý hráč

Novým trenérem Wolverhamptonu je Rob Edwards.

Ladislav Krejčí už zná jméno svého nového trenéra. Fotbalisty Wolverhamptonu s českým reprezentantem v sestavě povede Rob Edwards, který podepsal smlouvu na tři a půl roku. Vedení anglického klubu...

12. listopadu 2025  15:38

I proti San Marinu jde o body. Co potřebují Češi, aby start baráže odehráli doma?

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.

Za měsíc se od poslední reprezentační přestávky nic nezměnilo. Dál platí, že čeští fotbalisté nemají nasazení v jarní baráži ve svých rukou a spoléhat musí i na zaváhání ostatních soupeřů. Připomeňte...

12. listopadu 2025  15:01

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

12. listopadu 2025  13:21

Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...

Po pondělní slavnostní premiéře dokumentárního filmu Řepka Hříšník ožila kauza „ztracené kasy“ sparťanských fotbalistů. Sám Tomáš Řepka i jeho tehdejší spoluhráč Jaromír Blažek ve snímku zmínili, že...

12. listopadu 2025  13:20

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do...

12. listopadu 2025  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.