A zase Lyon! Na těžkou výzvu si věří i bohém Karabec. Ale proč přišla až teď?

Lyon ho zve na hostování. Pokud bude hrát dostatečně často, automaticky se smlouva mění na permanentní. A cena? Pětaosmdesát milionů bez bonusů. „Těším se moc. Mám rád výzvy,“ řekl fotbalový talent, když podepisoval smlouvu.
V pondělí se zabalil, s manažerem Ondřejem Zvárou z agentury ISM navečer spěchali na letadlo, ve Frankfurtu přesedli a v úterý už snídali ve Francii, na soutoku řek Rhony a Saony. Důkladné lékařské testy, první pózování, rychlý vzkaz do světa.
Olympique Lyon bývala extra dobrá adresa, svého času francouzský hegemon. Postupně se však klub ošklivě zadlužil a letos hazardoval s tím, že ho úřady pro výstrahu sesunou do druhé ligy.
Nakonec se v létě zmátořil a místo předražených hvězd kupuje neokoukané mladé zboží. Plzeňského mistra Pavla Šulce už fanoušci o víkendu viděli v přáteláku, na sparťanského mládence se těší. Soutěž s názvem Ligue 1 začíná už v pátek.
„Je to vážně bomba. A Adam si je vědom toho, co ho čeká. Po jednatřiceti zápasech ve druhé bundeslize je připravený, fyzicky i v hlavě,“ zdůraznil Pavel Kuka, druhý zástupce ISM přítomný u podpisu.
Karabec, čerstvě dvaadvacetiletý, byl už jako mladší dorostenec děsně lákavý projekt. Levák, originální myslitel, trochu umělec, lehce bohém. Má v sobě cosi nečeského. Třeba jemný první dotek, při kterém si rovnou připravuje míč do běhu nebo k narážečce.
Není vysoustružený atlet nebo bojovník, nýbrž elegán. A z pozice ofenzivního záložníka velmi dobrý střelec. Ještě v šestnácti stihl za jméno připsat gól v první lize.
Už jsou to víc než čtyři roky, kdy tehdejší sparťanský kouč Pavel Vrba prohlásil: „Adamův čas se strašně rychle blíží. Brzy může být klíčovým hráčem Sparty. Je trpělivý, důsledný, fantasticky trénuje. Jsem přesvědčený, že nám moc pomůže.“
Karabcovi bylo sedmnáct a spekulovalo se, jestli by ho náhodou neměli pozvat na odložené mistrovství Evropy dospělých. No vidíte, startu za reprezentační áčko se zatím ani nepřiblížil, což jen dokládá, jak může být fotbalová kariéra vrtkavá, když na ni člověk není připravený mentálně.
Anglický list The Guardian před pěti lety zařadil Karabce na prestižní listinu zvanou „Příští generace“. Šedesát junáků z celého světa, všichni narození v roce 2003.
Jen namátkou: francouzské křídlo Cherki teď přestoupilo za miliardu korun do Chelsea, slovinského střelce Šeška si dokonce za dvojnásobek pořídil Manchester United, zázračný Musiala už dávno táhne Bayern Mnichov. Nemluvě o podobně skvělém kreativci Wirtzovi, z něhož Liverpool nedávno udělal jednoho z nejdražších fotbalistů všech dob. Ale samozřejmě na seznamu najdete i polozapomenuté chlapce, kteří nezvládli překročit svůj stín.
Karabec nikdy nezapadl, jen stále úplně nerozkvetl.
Sám dobře ví, že se svým talentem už mohl (nebo měl?) být o hodně výš. Proč? Ve Spartě byl ne vždycky připravený náležitě vystoupit ze své komfortní zóny. Ano, myšlením spoluhráče vždycky převyšoval, jen potřeboval přidat víc snahy. Ve vysokém tempu a intenzitě hry jeho nadání často zanikalo, bez míče fanouškům přišel bez zápalu, rybí krev.
Zkušenosti z Hamburku se mu jistě šiknou, ale chytne se zrovna ve francouzské lize, která patří mezi fyzicky nejnáročnější?
Zajímavé přitom je, že si na něj coby teenagera mysleli taky v Marseille. Dokonce nabízeli v přepočtu 300 milionů! Jenže Sparta řekla ne, což se z dnešního pohledu jeví přinejmenším troufale. „Někteří lidé, kteří do Adama chtěli investovat tehdy, teď pracují pro Lyon – a nezapomněli,“ vysvětloval Zvára, co se odehrávalo v zákulisí.
Těžko se dá očekávat, že by Karabec za Lyon debutoval hned při víkendovém utkání proti Lens, když za Spartu v aktuální sezoně nezvládl ani minutu. Do přípravy totiž po mladém Euru naskočil později, pak léčil lehké bolístky, a když už byl konečně připravený do hry, ozval se Lyon. A ten, jak známo, se neodmítá.