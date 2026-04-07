Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Tenkrát v červnu 2025 v Plzni utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Černé Hoře (2:0) se Hložek krátce po své brance zranil. Od té doby odehrál jen čtyřiadvacet minut v prosinci za Hoffenheim.
Potíže z reprezentačního utkání nebyly vážné, ale během letní přípravy v klubu si zlomil člunkovou kost na noze a musel na operaci. V závěru podzimu naskočil do tří zápasů, ale v lednu si při tréninku poškodil lýtkový sval a vaz.
„Je logické, že klub je s jeho návratem kvůli historii zranění velmi opatrný, nikdo rozhodně nechce riskovat,“ píše Kicker.
Hložek v Hoffenheimu
Srpen 2024: přestup z Leverkusen za 18 milionů eur
Ročník 2024/2025
Evropská liga: 8 zápasů, 3 góly
Ročník 2025/2026
Zranění
lýtkový sval: od ledna 2026
Trenér Christian Ilzer dokonce naznačil, že by se třiadvacetiletý český útočník mohl zapojit až v letě a absolvovat kompletní přípravu, aby byl nachystaný na další sezonu.
Jenže Hložek chce na hřiště už dřív. „V každém případě,“ prohodil na pozadí víkendového utkání proti Mohuči (1:2). Dokonce nevyloučit návrat už v dubnu.
Nejen proto, že pauza je pro něj už tak nesnesitelně dlouhá. Ale také má před sebou lákavou vyhlídku. Parťáci z národního mužstva minulý týden vybojovali postup na mistrovství světa.
A Hložek je jedním z mála hráčů, kteří by se do závěrečné šestadvacetičlenné nominace mohli protlačit, i když během baráže proti Irsku a Dánsku absentovali. „Česko postoupilo po dvaceti letech a není divu, že Hložek spěchá,“ všiml si Kicker.
Hložek je nejmladším českým reprezentantem všech dob, debutoval jedenačtyřicet dnů po svých osmnáctinách v září 2020 v Lize národů na Slovensku. Od té doby nastoupil do dalších čtyřiceti zápasů a dal čtyři branky. Ve svých třiadvaceti má za sebou už dvě mistrovství Evropy.
Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč
V současném způsobu hry, které v národním mužstvu zavádí nový trenér Miroslav Koubek, by Hložek našel uplatnění jako druhý útočník či podhrotový hráč. Pokud by v dubnu za Hoffenheim, jehož je nejdražší posilou v historii, začal hrát, šanci má.
Pro Koubka by byl jistě vítanou možností, zvlášť když se znovu zranil Pavel Šulc.
Jedna z nepostradatelných opor národního mužstva pět týdnů marodila se svalovým zraněním. Pak Šulc v Lyonu naskočil do dvou zápasů, dalších 215 minut dřel v baráži proti Irsku a Dánsku a o víkendu v lize za Lyon duel v Angers nedohrál.
I proto vysněný Hložkův závěr jara zní: pomoc Hoffenheimu do Ligy mistrů a pak se dostat do národního mužstva světový šampionát.