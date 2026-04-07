Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka uplynulo na den přesně deset měsíců. Kvůli zranění přišel takřka o celou sezonu. „Nyní se blíží jeho návrat na hřiště,“ tvrdí německý magazín Kicker.
Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov
Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu hlavičkuje v souboji s Erikem Dierem z...
Adam Hložek slaví gól Hoffenheimu v Mönchengladbachu.
Adam Hložek z Hoffenheimu slaví gól v utkání s Frankfurtem.
Tenkrát v červnu 2025 v Plzni utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Černé Hoře (2:0) se Hložek krátce po své brance zranil. Od té doby odehrál jen čtyřiadvacet minut v prosinci za Hoffenheim.

Potíže z reprezentačního utkání nebyly vážné, ale během letní přípravy v klubu si zlomil člunkovou kost na noze a musel na operaci. V závěru podzimu naskočil do tří zápasů, ale v lednu si při tréninku poškodil lýtkový sval a vaz.

„Je logické, že klub je s jeho návratem kvůli historii zranění velmi opatrný, nikdo rozhodně nechce riskovat,“ píše Kicker.

Hložek v Hoffenheimu

Srpen 2024: přestup z Leverkusen za 18 milionů eur

Ročník 2024/2025
Bundesliga: 27 zápasů, 8 gólů

Evropská liga: 8 zápasů, 3 góly

Ročník 2025/2026
Bundesliga: 3 zápasy v prosinci (celkem jen 22 minut)

Zranění
zlomenina člunkové kosti: od srpna do prosince 2025

lýtkový sval: od ledna 2026

Trenér Christian Ilzer dokonce naznačil, že by se třiadvacetiletý český útočník mohl zapojit až v letě a absolvovat kompletní přípravu, aby byl nachystaný na další sezonu.

Jenže Hložek chce na hřiště už dřív. „V každém případě,“ prohodil na pozadí víkendového utkání proti Mohuči (1:2). Dokonce nevyloučit návrat už v dubnu.

Nejen proto, že pauza je pro něj už tak nesnesitelně dlouhá. Ale také má před sebou lákavou vyhlídku. Parťáci z národního mužstva minulý týden vybojovali postup na mistrovství světa.

A Hložek je jedním z mála hráčů, kteří by se do závěrečné šestadvacetičlenné nominace mohli protlačit, i když během baráže proti Irsku a Dánsku absentovali. „Česko postoupilo po dvaceti letech a není divu, že Hložek spěchá,“ všiml si Kicker.

Hložek je nejmladším českým reprezentantem všech dob, debutoval jedenačtyřicet dnů po svých osmnáctinách v září 2020 v Lize národů na Slovensku. Od té doby nastoupil do dalších čtyřiceti zápasů a dal čtyři branky. Ve svých třiadvaceti má za sebou už dvě mistrovství Evropy.

Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

V současném způsobu hry, které v národním mužstvu zavádí nový trenér Miroslav Koubek, by Hložek našel uplatnění jako druhý útočník či podhrotový hráč. Pokud by v dubnu za Hoffenheim, jehož je nejdražší posilou v historii, začal hrát, šanci má.

Pro Koubka by byl jistě vítanou možností, zvlášť když se znovu zranil Pavel Šulc.

Jedna z nepostradatelných opor národního mužstva pět týdnů marodila se svalovým zraněním. Pak Šulc v Lyonu naskočil do dvou zápasů, dalších 215 minut dřel v baráži proti Irsku a Dánsku a o víkendu v lize za Lyon duel v Angers nedohrál.

I proto vysněný Hložkův závěr jara zní: pomoc Hoffenheimu do Ligy mistrů a pak se dostat do národního mužstva světový šampionát.

Tipsport - partner programu

29. kolo

Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
11.4. 15:30
  • 2.53
  • 3.70
  • 2.63
RB Lipsko vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
11.4. 15:30
  • 1.51
  • 4.84
  • 5.72
Heidenheim vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
11.4. 15:30
  • 3.12
  • 3.51
  • 2.28
Borussia Dortmund vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
11.4. 15:30
  • 1.97
  • 3.97
  • 3.51

30. kolo

Union Berlín vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
18.4. 15:30
  • 2.17
  • 3.53
  • 3.11
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 28 23 4 1 100:27 73
2. Borussia DortmundDortmund 28 19 7 2 60:28 64
3. RB LipskoRB Lipsko 28 16 5 7 55:36 53
4. StuttgartStuttgart 28 16 5 7 56:38 53
5. HoffenheimHoffenheim 28 15 5 8 55:41 50
6. LeverkusenLeverkusen 28 14 7 7 58:39 49
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 28 10 9 9 52:53 39
8. FreiburgFreiburg 28 10 7 11 41:47 37
9. MohučMohuč 28 8 9 11 35:43 33
10. Union BerlínUnion Berlín 28 8 8 12 32:47 32
11. AugsburgAugsburg 28 9 5 14 34:51 32
12. Hamburger SVHamburg 28 7 10 11 32:41 31
13. MönchengladbachMönchengladbach 28 7 9 12 35:48 30
14. Werder BrémyBrémy 28 7 7 14 31:49 28
15. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 28 6 9 13 40:49 27
16. St. PauliSt. Pauli 28 6 7 15 25:45 25
17. WolfsburgWolfsburg 28 5 6 17 38:63 21
18. HeidenheimHeidenheim 28 3 7 18 29:63 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka...

7. dubna 2026  14:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  8:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

6. dubna 2026  22:57

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát...

6. dubna 2026  18:13

Emoce i vyloučení. Slávistky porazily v derby Spartu a přiblížily se na 5 bodů

Slávistka Klára Cvrčková vstřelila svůj 10. gól sezony.

O titulu ještě není rozhodnuto. Fotbalistky Slavie třetí derby v sezoně zvládly. I přesto, že dohrávaly zápas v oslabení. V ligové nadstavbě porazily Spartu 2:0 po gólech Kláry Cvrčkové a Kamily...

6. dubna 2026  16:31

Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a...

Podle účtu Football Rankings, který se na sociální síti X zabývá simulacemi fotbalových výsledků, se Češi dostali do druhé nejslabší skupiny na nadcházejícím mistrovství světa. Můžou si zajistit...

6. dubna 2026  15:02

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

6. dubna 2026  13:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

Pavel Šulc z Lyonu testuje své zranění.

Trenér lyonských fotbalistů Paulo Fonseca zatím nedokázal odhadnout, jak vážné je zranění českého reprezentanta Pavla Šulce, které si přivodil v nedělním ligovém duelu v Angers. Pětadvacetiletý...

6. dubna 2026  12:39

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

