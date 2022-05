Hložek tématem i v Anglii: varianta pro Arsenal, pokud neprodlouží střelec

Arsenal need for 1/2 strikers puts likes of Jesus, Abraham, Calvert-Lewin, Scamacca, Hlozek in frame. Tielemans a concrete target for midfield & he’s keen. #AFC tried to get Schlotterbeck in Jan to add LCB depth ➕ More w/ @gunnerblog for @TheAthleticUK https://t.co/dIaG9WL7if