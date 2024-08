Od německého mistra k nováčkovi do Anglie. Hložek má blízko do Leicesteru

Jako první se o Hložkově možném odchodu z Německa zmínil známý italský novinář Fabrizio Romano, který se zaměřuje na dění na přestupovém trhu.

„Jednání o přestupu Adama Hložka do Leicesteru pokročilo do závěrečné fáze. Šlo by o hostování s povinným odkupem,“ napsal Romano na účet na síti X s tím, že se řeší podmínky hráčovy smlouvy.

Podle informací iDNES.cz ještě jednání není v tak pokročilé fázi, že by dvaadvacetiletý útočník cestoval do Anglie na lékařskou prohlídku. Ale situace se samozřejmě může brzy vyvinout jakýmkoliv směrem.

Hložek působí v Leverkusenu od léta 2022, kdy tam přestoupil ze Sparty za částku kolem 400 milionů korun. Sparta bude mít navíc významný finanční podíl na jeho případném dalším přestupu.

V Leverkusenu zasáhl do osmdesáti utkání ve všech soutěžích, ale většinou jako střídající hráč. Dal čtrnáct branek a na dalších jedenáct přihrál.

S týmem v poslední sezoně vyhrál titul v bundeslize i Německý pohár. V něm ve čtyřech zápasech dal tři branky a měl jednu asistenci.

Ale sám by si představoval větší vytížení.

V Leverkusenu s ním působí krajané útočník Patrik Schick a brankář Matěj Kovář.

Leicester letos vyhrál druhou ligu a po roce se vrátil do Premier League. Kapitánem týmu je sedmatřicetiletý útočník Jamie Vardy, který nedávno prodloužil smlouvu o další rok. Vardy je klubovou ikonou. V Leicesteru působí už 12 sezon, před osmi lety s ním získal titul a v sezoně 2019/2020 byl nejlepším střelcem anglické ligy.