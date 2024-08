Hložek zůstane v Německu. Pro Hoffenheim půjde o rekordní přestup

Dvaadvacetiletý český útočník po dvou letech v Leverkusenu mění klub. Neoblékne dres anglického nováčka, ale zavedeného klubu bundesligy.

Přitom podle informací, které v minulých dnech pravidelně přinášel Fabrizio Romano, expert na zákulisí při přestupech, byl Leverkusen s Leicesterem už domluvený.

Hložek by tam byl na hostování s povinným odkupem v případě, že se Leicester v Premier League zachrání. Pak by německý klub obdržel částku kolem dvaceti milionů eur, v přepočtu asi půl miliardy korun.

Ale Hložek i jeho zástupci z agentury ISM preferovali spíš Německo.

„Pokud všechno půjde hladce, půjde o rekordní přestup do Hoffenheimu. Přestupová částka činí osmnáct milionů eur plus bonusy. Smlouva by měla být pravděpodobně na pět let,“ tvrdí Kicker.

Hoffenheim do týmu získává útočníka či podhrotového hráče s pohotovou střelou, slušnou technikou i rychlostí.

Český hráč tam zase najde dva své krajany, stejně jako měl v Leverkusemu spoluhráče Patrika Schicka s Matějem Kovářem. V Hoffenheim od roku 2015 působí jiný někdejší sparťan Pavel Kadeřábek a od minulé sezony David Jurásek, který prošel Slavií.

Hložek má za sebou už dvě mistrovství Evropy. V září 2020 se ve svých osmnácti stal nejmladším hráčem, který kdy debutoval za národní mužstvo.

Je nejmladším střelcem, který dal gól v české lize. V ní je nejmladším autorem hattricku i nejmladším nejlepším kanonýrem soutěže. Po Tomáši Součkovi a Tomáši Rosickém je třetím nejdražším hráčem, který kdy z české ligy odcházel.

Do Leverkusenu přestoupil za částku šestnáct milionů eur včetně případných bonusů. Sparta by na Hložkově příchodu do Hoffenheimu měla profitovat třiceti procenty z rozdílů obou částek. Může to být klidně až 30 milionů korun.

V Německu však zatím neprorazil. Zažil bídný úvod mužstva ve své první sezoně, při následném raketovém vzestupu týmu se ne úplně hodil do systému nového kouče Xabiho Alonsa.

Během dvou sezon zasáhl do osmdesáti utkání ve všech soutěžích, ale většinou jako střídající hráč. Dal čtrnáct branek a na dalších jedenáct přihrál.

S týmem v poslední sezoně vyhrál titul v bundeslize i Německý pohár. V něm ve čtyřech zápasech dal tři branky a měl jednu asistenci.

Ale sám si představoval větší vytížení.

Hoffenheim je sedmým týmem bundesligy minulé sezony, což mu zajistilo účast přímo v základní fázi Evropské ligy.