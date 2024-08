Ahoj, Adam! Hoffenheim vítá Hložka, ten se stal třetím nejdražším Čechem

Dvaadvacetiletý český útočník po dvou letech v Leverkusenu mění klub. Nejprve se hovořilo o zájmu z Anglie, kluby už měly být dokonce dohodnuté, ale Hložek nakonec preferoval zůstat v Německu, a tak na poslední chvíli kývl Hoffenheimu.

Celou přestupovou ságu sledoval a na sociálních sítích o ní informoval také Fabrizio Romano, expert na zákulisní informace a jeden z nejznámějších insiderů.

„Ahoj, Adam!“ přivítal klub Hložka elegantní grafikou na sociálních sítích s českým pozdravem, nad níž záložník pózuje s modrým dresem.

„Myslím, že Hoffenheim je skvělý klub. Jsem nadšený, že jsem tady. Je tu skvělý trenér, mluvil jsem o něm i s českými kluky Pavlem a Davidem. Říkali, že je to výborný kouč. Doufám, že týmu pomohu, dám nějaké branky a připíšu si asistence,“ řekl Hložek klubové televizi.

Vedení si od něj hodně slibuje. Dosud nejdražším hráčem Hoffenheimu byl útočník Mergim Berisha, který podle spekulací vloni v létě přišel z Augsburgu za 14 milionů eur (353 milionů korun).

„Adam je mladý hladový hráč, který má i ve svých dvaadvaceti už spoustu mezinárodních zkušeností, a to nejen klubových, ale také reprezentačních,“ řekl Frank Kramer, sportovní ředitel Hoffenheimu.

Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál se stal podle serveru transfermarkt.com třetím nejdražším českým fotbalistou v historii po Pavlu Nedvědovi (45 milionů eur) a dosavadním spoluhráči Patriku Schickovi (42).

TSG Hoffenheim @tsghoffenheim Willkommen im Kraichgau, Adam Hlozek 👋



Der 22 Jahre alte tschechische Nationalspieler wechselt vom amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen zur TSG und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.



🌐 https://t.co/glXSNHGUim https://t.co/ErRsfZN3bX oblíbit odpovědět

Úřadující bundesligový mistr a vítěz Německého poháru navíc může za Hložka obdržet další peníze na bonusech.

V Hoffenheimu se Hložek setká se dvěma krajany Pavlem Kadeřábkem a Davidem Juráskem, stejně jako v Leverkusenu, kde měl spoluhráče Patrika Schicka s Matějem Kovářem.

„Adam je extrémně agilní útočník, fyzicky zdatný, ale zároveň technický a takticky dobře chápavý. Hoffenheim vnímá jako ideální krok pro další rozvoj v kariéře. My jsme přesvědčení, že si s ním užijeme spoustu legrace,“ dodal Kramer.

Hložek má za sebou už dvě mistrovství Evropy. V září 2020 se ve svých osmnácti stal nejmladším hráčem, který kdy debutoval za národní mužstvo.

Je nejmladším střelcem české ligy. V ní je nejmladším autorem hattricku i nejmladším nejlepším kanonýrem soutěže. Po Tomáši Součkovi a Tomáši Rosickém je třetím nejdražším hráčem, který kdy z české ligy odcházel.

Český fotbalista Adam Hložek pálí v utkání se Severní Makedonií.

Do Leverkusenu přestoupil za částku šestnáct milionů eur včetně případných bonusů. Sparta by na Hložkově příchodu do Hoffenheimu měla profitovat třiceti procenty z rozdílu obou částek. Může to být klidně až 30 milionů korun.

V Německu však zatím neprorazil. Zažil bídný úvod mužstva ve své první sezoně, při následném raketovém vzestupu týmu se ne úplně hodil do systému nového kouče Xabiho Alonsa.

Během dvou sezon zasáhl do osmdesáti utkání ve všech soutěžích, ale většinou jako střídající hráč. Dal čtrnáct branek a na dalších jedenáct přihrál.

S týmem v poslední sezoně vyhrál titul v bundeslize i Německý pohár. V něm ve čtyřech zápasech dal tři branky a měl jednu asistenci.

Ale sám si představoval větší vytížení.

Hoffenheim je sedmým týmem bundesligy minulé sezony, což mu zajistilo účast přímo v základní fázi Evropské ligy.

Vyjde mu tenhle restart?