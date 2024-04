Paska o Hložkovi: Přestup? Nikdo se neozval. Až bude fit, sedneme si

„Je to jednoduché. Adam má smlouvu do roku 2027 a pokud se o něčem budeme bavit, tak jedině po skončení sezony,“ reagoval Paska pro iDNES.cz.

Hložkova budoucnost je téma.

„Představovali jsme si větší vytížení,“ nezastírá Paska. „Je to složitá situace, protože Adamova cena samozřejmě není nízká.“

Debatu kolem jedenadvacetiletého českého útočníka ve svém středečním tištěném vydání po čase rozjel nejčtenější německý deník Bild.

„Hložek se nedokázal prosadit ani ve své druhé sezoně v Leverkusenu,“ zmiňuje v textu. „Přesto má díky svým předchozím výkonům ve Spartě stále výbornou pověst. Přestupová částka by se měla pohybovat okolo deseti milionů eur.“

To je zhruba o šest milionů méně, než za něj Leverkusen před dvěma lety zaplatil Spartě.

Fotbalový agent Pavel Paska

AS Řím a Lazio se mezi sebou v italské lize aktuálně přetahují o postup do příštího ročníku Champions League. Leicester i Leeds mají nakročeno k návratu do Premier League.

Mimochodem, Leverkusen si podle Bildu dovede představit, že by z Leedsu výměnou za Hložka získal nizozemského mládežnického reprezentanta Crysencia Summervilla, jednoho z nejproduktivnějších hráčů druhé anglické ligy.

„Nebudu říkat, že někdo píše hlouposti. Je to jejich práce, ať píšou, co chtějí. Nám se ohledně Adama doteď nikdo neozval,“ zdůrazňuje Paska, šéf agentury ISM.

Leverkusen bral Hložka jako hráče pro budoucnost, kterému dá v prvním roce prostor rozkoukat se a zvyknout si na tempo německé ligy. V tom druhém už měl mladý český reprezentant vlastní schopnosti rozbalit naplno, což dost dobře nevyšlo.

Zatímco v premiérové sezoně zvládl v bundeslize slušnou porci 29 zápasů (1 286 minut) a v nich nastřílel pět gólů, v té aktuální jeho vytížení kleslo: 22 startů (ale jen 355 minut) a k tomu dvě branky.

Aktuálně navíc Hložek léčí pochroumaný kotník, takže kvůli zranění přišel třeba i o nedávný duel s Brémami (5:0), v němž Bayer stvrdil bundesligový titul, vůbec první v historii.

„Moc nenastupoval, pak dostal šanci v základu, a zranil se. To je i smůla,“ myslí si Paska. „Počkám si, až Adam bude fit, pak si sedneme a řekneme, co dál. Tečka.“

Hložek v Leverkusenu, kde působí i další čeští reprezentanti Patrik Schick a Matěj Kovář, doplácí i na vysokou konkurenci a nároky, které se v mimořádné titulové sezoně zvýšily. Klub si v létě pořídil ostříleného Hofmana, uzdravil se geniální mladík Wirtz a víc prostoru dostávali od začátku sezony také křídelníci Adli s Tellou.

I proto se už na podzim potichu mluvilo o možném hostování, byť sportovní ředitel Simon Rolfes i zmiňovaný Paska v průběhu sezony takovou možnost opakovaně vyvraceli.

K tématu se však zřejmě už brzy společně vrátí. Jaké vymyslí řešení?