STALO SE 9. KVĚTNA: Ghanský temný den. Fanoušci se hnali do smrtící pasti

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii Hrůzostrašný obrázek: takhle to vypadalo v útrobách stadionu v Akkře, kde se stalo neštěstí, při kterém zemřelo 126 fanoušků. | foto: Profimedia.cz

dnes 15:59

Ten pokřik zní z tribun čtyřicetitisícového stadionu v ghanské Akkře dodnes. Never again! Never again! Tedy česky: Už nikdy víc! Kdo nezná okolnosti, nechápe. Kdo je zná, raději by zapomněl, ale nejde to. Přesně před devatenácti lety ve stárnoucím areálu vyhaslo 126 lidských životů. Větší neštěstí fotbalová Afrika nezažila.