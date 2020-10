Sparto, pozor! Zlatan stále válí a překvapuje i svého trenéra

Švédský fenomén musel vynechat dva ligové zápasy kvůli koronaviru, v těch zbývajících ale válí jako... zamlada? Spíš jako obvykle poslední dobou.

V italské nejvyšší soutěži nastoupil do tří duelů a ve všech se trefil dvakrát, jednu branku přidal ještě v kvalifikaci Evropské ligy.

„Zlatan mě navíc překvapil tím, v jaké je kondici. Neuvěřitelné,“ prohlásil trenér Stefano Pioli do kamer televize Sky Sport Italia. Ibrahimovice koronavirus vyřadil ze hry na začátku září, čtrnáct dní musel strávit v izolaci a vypadl z tréninkové rutiny. Vrátil se však hladový a hned zařídil výhru nad Interem - úspěch, na který fandové AC čekali pět let.



O týden později se tím, že během pondělní remízy 3:3 s AS Řím přidal dva góly, vyšvihl do čela tabulky kanonýrů. „Není snadné trefit se na startu sezony tolikrát,“ pokračoval kouč.

Ibrahimovicovy statistiky po lednovém návratu do Milána jsou obdivuhodné, bezmála čtyřicetiletý střelec dal v italské lize v jedenadvaceti duelech 16 branek a připsal si pět asistencí.

Tým, který poslední roky připomínal spícího obra, s ním v sestavě navíc prohrál jen dvakrát.



Pokud ve čtvrtek nastoupí i do zápasu Evropské ligy, má se Sparta na co těšit. Tedy pokud se tak skutečně stane, trenér Pioli totiž také trochu tajemně naznačil, že „Zlatan bude čas od času potřebovat odpočinek“.

Kdyby si jej vybral ještě tento týden, neznamená to, že český klub čeká lehčí zápas. Milán vstřelil víc než dva góly už v jedenácti zápasech po sobě a duel s Římem ukázal, že skvostnou formu má ještě pár dalších fotbalistů.

Jedenadvacetiletý portugalský útočník Rafael Leao si připsal asistenci u zásahů Ibrahimovice a Alexise Saelemaekerse, předvedl úžasnou rychlost i techniku.

Saelemaekersovi se v posledních střetnutích také daří, důležitou součástí mužstva je rovněž středopolař Franck Kessié či zkušený dánský stoper Simon Kjaer.



Pondělní dohrávka se naopak nevyvedla náhradnímu brankáři, záskoku za neochvějnou jedničku Gianluigiho Donnarummu, jenž se spolu s Jensem Petterem Haugem nakazil koronavirem a utkání se Spartou se jej tak týkat velmi pravděpodobně nebude.

Rumun Ciprian Tatarusanu chyboval před prvním gólem, když promáchl centr z rohového kopu. Po svém zaváhání už nepůsobil jistě, kouč Pioli se jej však zastal. „Chyby jsou součástí fotbalu, stávají se. Byl to jeho debut, to možná také mělo vliv. Ale je to dobrý brankář.“