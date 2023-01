Itálie zblízka sleduje červenočerný malér. Trenér žasne: Nefunguje nám nic!

„Honí se mi hlavou spousta věcí. Hlavně nechápu, proč najednou nefunguje nic z toho, na čem jsme dva roky stavěli. Byli jsme schopni hrát krásný a efektivní fotbal, teď se jen trápíme,“ žasl trenér Stefano Pioli.

AC Milán, italská legenda, inkasovala doma pětkrát poprvé od roku 1997, po víkendu se sesunula na páté místo tabulky a před sebou má nemilosrdné derby s Interem.

Nic moc vyhlídky, když se podíváte trochu za kulisy. V novém kalendářním roce vyhrál AC Milán jediný z pěti ligových zápasů. Při výletu do Rijádu navíc jednoznačně projel souboj o Italský superpohár (0:3 s Interem). K tomu vypadl v osmifinále národního poháru (v prodloužení 0:1 s Turínem, který hrál hodinu o deseti).

Všechno špatně. Obrana nefunguje. Záloha kombinuje příliš stereotypně. Útok nijak zvlášť nepomůže, protože si nepomáhá navzájem.

Ikonický stadion San Siro v neděli zoufale hledal něco, od čeho by se červenočerné dresy mohly odrazit. Zápas měla pod kontrolou srdnatá defenziva Sassuola a pak pravý křídelník Domenico Berardi, dlouholetý hrdina svého klubu a fanoušek konkurenčního Interu. Berardi jeden gól vstřelil, u dvou asistoval.

Vlastně je s podivem, že v osmadvaceti stále zůstává věrný zelenobílým barvám Sassuola, ale to by bylo na úplně jiný příběh. Teď se bavíme o AC Milán. Při skóre 37:29 se rozhodně nedá předpokládat, že byste Serii A mohli kralovat. Italský trůn je uvolněný a téměř jistě na něj usedne Neapol, která má po dvaceti kolech třináctibodový náskok.

AC Milán musí hledat cestu, jak z krize ven. Jednou z možností je konec trenéra Pioliho, což by mohlo přinést novou motivaci a čerstvou injekci. Jenže nezapomeňte, že právě Pioli byl strůjcem milánského vzkříšení. To on vrátil Rossoneri po nekonečných jedenácti letech na vrchol. Copak by měl pykat za momentální nepohodu?

Kdybyste neznali souvislosti, neděje se na první pohled nic tak strašného, protože AC Milán ztrácí na druhé místo pouhé dva body. Jenže aktuální výsledky jsou darebné. „Jakmile dostaneme první ránu, nejsme schopni na to reagovat. Musíme přemýšlet jinak. Musíme se vrátit ke stylu, který je nám vlastní. Musíme vybojovat Ligu mistrů,“ velí trenér Pioli.

Podaří se to?