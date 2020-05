Unikát v Dánsku. Fotbal o diváky nepřijde, zafandí přes videohovor

„Ani my v kanceláři jsme se během karantény nemohli potkat, komunikovali jsme na dálku přes videohovor, přes aplikaci Zoom,“ popisoval pro britský The Guardian Sören Carlsen, šéf mediální komunikace v dánském klubu Aarhus GF. „A pak nás napadlo: Nemohli bychom tuhle technologii využít i na stadionu?“

Mohli!

Ve čtvrtek večer, až se dánská liga znovu rozběhne lokálním derby mezi Aarhusem a Randers, bude mít unikátní technologie premiéru.

„Ještě nikdy jsem před zápasem nebyl takhle zaneprázdněný - a to přitom na stadion nikdo nepřijde,“ usmívá se Carlsen. „Moji kolegové makali jak zběsilí, abychom to dotáhli.“

A zatím se zdá, že se všechno povedlo.

Ve středu klub na tribuny nainstaloval obří, čtyřicet metrů dlouhou a tři metry vysokou obrazovku, na níž fotbalisté během utkání uvidí fanoušky, kteří se připojí právě prostřednictvím aplikace Zoom. Tu klub kvůli provedení originálního nápadu oslovil.

Pro fanoušky otevře celkem šest sektorů, dva z nich jsou dokonce určeny i pro hostující příznivce.

Po přihlášení do aplikace se fanoušci v rámci konkrétního sektoru uvidí také mezi sebou, permanentkáři budou virtuálně usazení na stejná místa, na která jsou zvyklí.

„Chceme, aby lidé viděli známe tváře. Aby se mohli alespoň na dálku pozdravit s těmi, které teď tři měsíce neviděli. Právě o téhle komunitě přece fotbal je,“ říká Carlsen.

PROVIZORNÍ KABINY. Kvůli přísným hygienickým opatřením , která při startu dánské fotbalové ligy panují, se hráči budou převlékat ve stanech přímo u hrací plochy.

S takzvanými zápasy duchů, které se ze známých důvodů hrají před prázdným hledištěm, se kluby po Evropě snaží popasovat různě. Německý Mönchengladbach věrným nabídl, aby měli v hledišti vlastní papírovou podobiznu. Se stejnou myšlenkou přišla i pražská Slavia.

Organizují se promítání utkání v autokinech a na některých stadionech hráčům pouštějí chorály z amplionů, aby neslyšeli každou ozvěnu.

Ovšem realizace virtuální tribuny je vskutku nevšední a odvážná idea.

Testovací utkání pro padesát přihlášených proběhlo o víkendu úspěšně, nyní ale bude nutné, aby technologie zvládla mnohem větší nápor fanoušků. Ti by se nejraději hlásili z celého světa, vstupné je totiž zdarma, klub ovšem upřednostňuje místní, pravidelné návštěvníky.

„Budeme se snažit je nabádat, aby fandili. Nejlépe unisono, aby se zvuk prostřednictvím reproduktorů donesl až k hráčům na trávník.“

I pro ně to bude nepoznaná - a do jisté míry bizarní - zkušenost. Nebo vy si snad dovedete představit, jaké to bude?