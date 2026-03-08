Bizár v Polsku. Wisla bojkotovala utkání, soupeř na něj nepustil její fanoušky

Dopředu avizovali, že k sobotnímu zápasu ve Vratislavi nenastoupí. A nakonec tak opravdu učinili. Fotbalová Wisla Krakov, lídr druhé polské ligy, tímto nevšedním způsobem reagovala na soupeřovo rozhodnutí nepustit na utkání její fanoušky.

Fotbalisté Wisly Krakov odmítli nastoupit k zápasu hostující fanoušky. | foto: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Několik málo domácích příznivců, kteří na utkání dorazili, sledovalo, jak hráči Slasku vyběhli na rozcvičku a posléze se normálně ve středu hřiště seřadili po boku rozhodčích. Jenže soupeř stále chyběl.

Hlavní sudí počkal 15 minut, během nichž se fotbalisté nadále rozběhávali, než zápas ukončil.

Že to takhle nejspíš dopadne se vědělo od pátku.

Slask Vratislav vydal oznámení, že na zápas nepustí hostující fanoušky kvůli bezpečnostnímu riziku. „Jednáme v souladu s řády a jsme připravení si tohle rozhodnutí obhájit před ligovou asociací,“ doplnil klub.

Wisla si to však nenechala líbit.

„Nepošleme naše hráče někam, kde rozhodují v rozporu s principy transparentnosti a fair play. Naše rozhodnutí je nezvratné a nebudeme o něm diskutovat,“ citoval server The Athletic prezidenta klubu Jaroslawa Krolewského.

Podle něj klub neměl na výběr. Vedení prý ještě předtím zkoušelo navrhnout jiné řešení včetně varianty, že by se utkání odehrálo jinde a jindy – Wisla by prý veškeré náklady s tím spojené pokryla. Ani s tímto návrhem však neuspěla.

„Myslíme, že ta oběť stojí za to, abychom se pokusili rozproudit diskusi o polském fotbale. Fotbal bez fanoušků nemá budoucnost,“ doplnil menšinový vlastník klubu Peter Moore.

„Nemůžeme zůstat lhostejní vůči tomu, že je s námi, fanoušky Wisly, dlouhodobě zacházeno nerovným způsobem. Podporujeme kroky, které klub podnikl,“ napsala na sociální síť X klubová fanouškovská skupina.

V české lize se něco podobného stalo před takřka 16 lety. Fotbalisté Střížkova tehdy odmítli nastoupit k derby s Bohemians, rozhodli se tak ale jen těsně před výkopem.

Fotbalový skandál: Střížkov odmítl nastoupit do derby na Bohemians 1905

„Jako hlavní důvod uvedli, že Bohemians 1905 nemají právo hrát ligu,“ prohlásil tehdy delegát utkání Václav Chytil.

„To je starší záležitost, ale pravý důvod je ten, že po vystoupení z autobusu byli napadeni naši fanoušci. Nebyla nám zaručena bezpečnost. Chtěli jsme nastoupit, ale nedovedu si představit, co by se stalo, kdybychom tady vyhráli,“ dovysvětlil pak ředitel střížkovského klubu Josef Jícha.

Zápas byl posléze kontumován výsledkem 3:0 ve prospěch Bohemians 1905.

Wislu Krakov, jeden z historicky nejúspěšnějších polských klubů, by něco podobného příliš nemrzelo. Druhou ligu vede s přehledem a třetinu před koncem míří za postupem zpátky mezi elitu.

Témata: Wisla Krakov, Visla
