Stuttgart sahá po postupu do bundesligy, Drážďany nezachrání ani zázrak

Stuttgart o postup mezi elitu připraví už jen souhra bláznivých a nepředpokládaných výsledků.

V závěrečném kole by například Stuttgart musel prohrát doma s Darmstatdem o šest gólů a Heindeheim by musel stejným poměrem vyhrát na hřišti první Arminie Bielefeld, už jistého postupujícího. No řekněte, je to možné?

Heindenheim se na třetí příčku dostal díky nedělnímu vítězství v přímém souboji nad Hamburkem. Třetí tým půjde do baráže proti šestnáctému týmu první ligy (nejspíš Düsseldorfu).

Hamburk potřebuje k účasti v baráži uhrát v posledním kole proti Sandhausenu lepší výsledek než Heindenheim v Bielefeldu.

V Heindenheimu dlouho Hamburk vedl, ale v 80. minutě si hosté dali vlastní gól a v nastaveném čase rozhodl střídající Konstantin Kerschbaumer.



O dvou přímých postupujících je zřejmě jasno, Drážďany s českými záložníky Hušbauerem a Petrákem, stejně jako Wiesbaden ztrácejí tři body na Karlsruhe. To má navíc lepší skóre.Třetí tým od konce čeká baráž, do které může spadnout ještě Norimberk.

Na rozdíl od předchozích zápasů se v drážďanské sestavě neobjevili Josef Hušbauer ani Ondřej Petrák. O jediný gól se v poslední minutě postaral Marco Hartmann.

Výsledky 33. kola: Aue - Hannover 2:1, Bochum - Fürth 2:2, Darmstadt - Wiesbaden 3:1, Heidenheim - Hamburk 2:1, Karlsruhe - Bielefeld 3:3, Norimberk - Stuttgart 0:6, Osnabrück - Kiel 4:1, Sandhausen - Drážďany 0:1, St. Pauli - Regensburg 1:1.