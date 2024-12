Chytrá rána zpoza vápna. Karabec poprvé skóroval za Hamburk

Adam Karabec (v popředí) se raduje z prvního gólu za druholigový Hamburk. | foto: MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia, Profimedia.cz

Český reprezentant do 21 let Karabec ve 45. minutě využil rychlého rozehrání spoluhráče po faulu a střelu levačkou zpoza vápna zakroutil do pravého horního rohu soupeřovy branky.

Hamburk nicméně nenavázal na předchozí výhru v Karlsruhe a ztratil první body pod vedením dočasného kouče Merlina Polzina, jenž koncem listopadu nahradil odvolaného Steffena Baumgarta. HSV čeká na návrat do bundesligy od roku 2018, na postupové příčky aktuálně ztrácí dva body.