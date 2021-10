Už je to 15 let. Čech bojoval o život, viník Hunt mu pak děkoval: Nepotopil jsi mě

Bylo to peklo. „Až zpětně jsem si uvědomil, že jsem se podruhé narodil,“ vyprávěl Petr Čech, když našel odvahu mluvit. Když se po třech měsících nečekaně rychle vrátil do fotbalové brány. Ne jako dřív, ale s ochrannou helmou, která mu už zůstala. Je to patnáct let od děsivého střetu, který mohl slavného gólmana zabít.