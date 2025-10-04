Kvíz:
Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?
4. října 2025
Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se do Ligy mistrů. Tomáš Rosický teď slaví 45. narozeniny, co o něm víte?
