Slavia v Lize mistrů: první střelec, příběh Čaroděje i nechtěný rekord. Vzpomínáte?
16. září 2025
Poprvé před osmnácti a podruhé před šesti lety. Fotbalová Slavia se těší na třetí účast v prestižní Lize mistrů, která pro ni odstartuje domácím utkáním s norským Bodö/Glimt. Vzpomínáte, čím si ve hvězdné soutěži v minulosti prošla? Mimořádné okamžiky, pozapomenuté detaily, slavné góly, ale také těžké porážky. Vraťte se v čase ve speciálním kvízu iDNES.cz.
