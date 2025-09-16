Kvíz:

Slavia v Lize mistrů: první střelec, příběh Čaroděje i nechtěný rekord. Vzpomínáte?

16. září 2025
Slávista Jan Bořil slaví gól do sítě Barcelony v utkání Ligy mistrů.

Poprvé před osmnácti a podruhé před šesti lety. Fotbalová Slavia se těší na třetí účast v prestižní Lize mistrů, která pro ni odstartuje domácím utkáním s norským Bodö/Glimt. Vzpomínáte, čím si ve hvězdné soutěži v minulosti prošla? Mimořádné okamžiky, pozapomenuté detaily, slavné góly, ale také těžké porážky. Vraťte se v čase ve speciálním kvízu iDNES.cz.

Otázka 1/12

Když měli slávisté v Lize mistrů v roce 2007 premiéru, v závěrečném dvojzápase kvalifikace slavně potopili Ajax Amsterdam. Jaký tým vyřadili před ním?

