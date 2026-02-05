Ztratí Souček kapitánskou pásku nadobro? Stále nemáme jasno, prozradil Trunda

Vedení FAČR potrestalo Součka za chování mužstva po listopadovém utkání světové kvalifikace proti Gibraltaru odebráním kapitánské pásky oficiálně na další zápas, jímž bude 26. března semifinále play off o mistrovství světa proti Irsku. O pět dnů později reprezentace odehraje další duel. Tým v listopadu v Olomouci po výhře 6:0 nešel na tradiční děkovačku ke „kotli“ nejvěrnějších fanoušků.
Asociace neupřesnila, zda Souček po jednom utkání může dostat pásku zpět, nebo zda by mohlo jít o trvalou změnu kapitána. Reprezentace v době rozhodnutí výkonného výboru hledala hlavního trenéra, mužstvo pak o zhruba měsíc později převzal Koubek.
Kouč na středečním setkání s novináři uvedl, že o tom, kdo místo Součka převezme pásku, zatím nebylo rozhodnuto. Stále tak není zcela jasné, zda půjde o trvalejší změnu, nebo zda by se Souček mohl v dalším duelu, jímž bude 31. března finále baráže, nebo příprava, do role kapitána zase vrátit.
„Pan trenér i tohle s Tomášem probral. Měli mezi sebou nějakou diskuzi, řekli si proč a jak. Pan trenér do tohohle spadl, taky si na to udělal svůj názor. Rozhodnutí o kapitánovi oznámí nejprve v kabině. Samozřejmě se o tom bavíme, zatím nepadlo žádné finální rozhodnutí,“ uvedl Trunda.
Koubek poprvé od prosincového nástupu do funkce navštívil zasedání výkonného výboru. „Pan trenér přišel i s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a informoval o inspekčních cestách za hráči, jak to všechno probíhalo. Pak bylo pár dotazů. Členové výkonného výboru se ptali, jaké bylo přijetí v jednotlivých týmech, táborech. Jak probíhal rozhovor s Tomášem Součkem, dotaz padl samozřejmě i ohledně (možného návratu bývalého kapitána Vladimíra) Daridy,“ řekl Trunda.
„Bylo to první představení pana trenéra na výkonném výboru. Je důležité, aby trenér navnímal složení výboru. Navazovali jsme na schůzku, kterou jsme měli v rámci utkání Slavie v Lize mistrů s Barcelonou, kde už došlo k jednotlivému setkání s některými členy. Teď to bylo oficiální. Pan trenér popsal i další kroky, které nás čekají. Popsal, jak přemýšlí v týdnu před zápasy, jak by si představoval spolupráci s hráči i kluby. Už má jasně daný plán a chce ho představit i (klubovým) trenérům,“ nastínil Trunda.