Ztratí Souček kapitánskou pásku nadobro? Stále nemáme jasno, prozradil Trunda

  18:42
Zatím stále není zcela jasné, zda Tomáš Souček po posledním utkání české fotbalové reprezentace přijde o kapitánskou pásku jen pro nejbližší zápas, nebo na delší dobu. Vedení FAČR o tom s trenérem Miroslavem Koubkem diskutuje, finální rozhodnutí nicméně zatím neoznámilo. Nový kouč ve čtvrtek poprvé navštívil jednání výkonného výboru, informoval předseda asociace David Trunda po zasedání.
Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vedení FAČR potrestalo Součka za chování mužstva po listopadovém utkání světové kvalifikace proti Gibraltaru odebráním kapitánské pásky oficiálně na další zápas, jímž bude 26. března semifinále play off o mistrovství světa proti Irsku. O pět dnů později reprezentace odehraje další duel. Tým v listopadu v Olomouci po výhře 6:0 nešel na tradiční děkovačku ke „kotli“ nejvěrnějších fanoušků.

Asociace neupřesnila, zda Souček po jednom utkání může dostat pásku zpět, nebo zda by mohlo jít o trvalou změnu kapitána. Reprezentace v době rozhodnutí výkonného výboru hledala hlavního trenéra, mužstvo pak o zhruba měsíc později převzal Koubek.

Kouč na středečním setkání s novináři uvedl, že o tom, kdo místo Součka převezme pásku, zatím nebylo rozhodnuto. Stále tak není zcela jasné, zda půjde o trvalejší změnu, nebo zda by se Souček mohl v dalším duelu, jímž bude 31. března finále baráže, nebo příprava, do role kapitána zase vrátit.

„Pan trenér i tohle s Tomášem probral. Měli mezi sebou nějakou diskuzi, řekli si proč a jak. Pan trenér do tohohle spadl, taky si na to udělal svůj názor. Rozhodnutí o kapitánovi oznámí nejprve v kabině. Samozřejmě se o tom bavíme, zatím nepadlo žádné finální rozhodnutí,“ uvedl Trunda.

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Koubek poprvé od prosincového nástupu do funkce navštívil zasedání výkonného výboru. „Pan trenér přišel i s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a informoval o inspekčních cestách za hráči, jak to všechno probíhalo. Pak bylo pár dotazů. Členové výkonného výboru se ptali, jaké bylo přijetí v jednotlivých týmech, táborech. Jak probíhal rozhovor s Tomášem Součkem, dotaz padl samozřejmě i ohledně (možného návratu bývalého kapitána Vladimíra) Daridy,“ řekl Trunda.

„Bylo to první představení pana trenéra na výkonném výboru. Je důležité, aby trenér navnímal složení výboru. Navazovali jsme na schůzku, kterou jsme měli v rámci utkání Slavie v Lize mistrů s Barcelonou, kde už došlo k jednotlivému setkání s některými členy. Teď to bylo oficiální. Pan trenér popsal i další kroky, které nás čekají. Popsal, jak přemýšlí v týdnu před zápasy, jak by si představoval spolupráci s hráči i kluby. Už má jasně daný plán a chce ho představit i (klubovým) trenérům,“ nastínil Trunda.

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

