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Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

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  13:41
Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán...

Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán kvůli ofsajdu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.
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Sám připravil v podstatě dva góly, jenže ten druhý kvůli ofsajdu neplatil. I proto čtenáři v tradičním známkování iDNES.cz právě útočníka Adama Hložka vyzdvihli nejvíc. Zlepšení ve druhé půli proti Chorvatsku však českým fotbalistům na zisk bodů v Lize národů nestačilo. Jaká byla podle hodnotících premiéra španělského kouče Santiho Denii?

Průměrná známka celého týmu vyšplhala i přes porážku na 2,77, což je v ostrém utkání nejlepší výsledek od barážového zápasu s Dánskem, který dostal Česko na mistrovství světa.

Na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku se reprezentanti ani jednou nedostali na lepší výsledek než za tři.

Výkony reprezentace očima čtenářů

Liga národů 2026
s Chorvatskem (1:2), průměrná známka 2,77

MS 2026
s Mexikem (0:3) 3,90
s Jihoafrickou republikou (1:1) 3,54
s Jižní Koreou (1:2) 3,30

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Baráž o MS 2026
s Dánskem (2:2, 3:1 na pen.) 2,40
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) 2,89

V sobotu v Edenu však Češi svým projevem zaujali. Snažili se odzadu kombinovat a postupně zakládat útoky. Přesto jediný gól padl opět po standardní situaci, když dlouhý Coufalův aut si do běhu pustil Hložek, odstavil obránce Gvardiola a pak z druhé vlny oslovil nabíhajícího sparťana Karabce, jenž přes tři padající soupeře balon umístil do brány.

Hložkovi, útočníkovi německého Hoffenheimu, vystavili čtenáři známku 1,97. Pod dvojku se těsně vešel ještě brankář Horníček z Newcastlu, který reflexními zákroky zneškodnil hned několik chorvatských šancí.

Naopak střelec jediného českého gólu Karabec je se známkou 2,58 až čtvrtý, čtenáři mu zřejmě vyčetli zbytečnou chybu v rozehrávce před úvodním chorvatským gólem zkušeného Modriče.

Před Karabce se ještě dostal slávistický stoper Chaloupek, jenž stíhal rychlostně i v soubojích a zvládal číst přihrávky soupeřů. Chvalitebně si podle čtenářů vedli i nováčci Sláma s Ambrosem, kteří při reprezentačním debutu zaujali a rozhodně nepropadli.

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Se známkou 2,75 čtenáři ocenili i teplického Radostu, smolaře večera, který nejdříve překopl prázdnou bránu a poté mu sudí kvůli ofsajdu neuznali trefu po Hložkově přihrávce. Průměrně si vedli také Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem, přes jejichž stranu Chorvaté vstřelili vítězný gól.

Nejhorší výkon podle čtenářů předvedl Lukáš Červ se známkou 3,67, před ním se nad trojkou pohybují ještě Alex Král, Pavel Šulc a Michal Sadílek.

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27. 9. 15:00
  • 2.29
  • 2.72
  • 3.78
Polanka n/O vs. Frýdek-MístekFotbal - 9. kolo - 27. 9. 2026:Polanka n/O vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
27. 9. 15:30
  • 4.62
  • 4.18
  • 1.40
Zápy vs. Most/SoušFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2026:Zápy vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:30
  • 1.45
  • 3.87
  • 4.67
Dánsko vs. WalesFotbal - Skupina 4 - 27. 9. 2026:Dánsko vs. Wales //www.idnes.cz/sport
27. 9. 18:00
  • 1.38
  • 5.00
  • 8.14
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  • 7.52
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  • 3.96
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