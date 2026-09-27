Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

Průměrná známka celého týmu vyšplhala i přes porážku na 2,77, což je v ostrém utkání nejlepší výsledek od barážového zápasu s Dánskem, který dostal Česko na mistrovství světa.
Na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku se reprezentanti ani jednou nedostali na lepší výsledek než za tři.
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V sobotu v Edenu však Češi svým projevem zaujali. Snažili se odzadu kombinovat a postupně zakládat útoky. Přesto jediný gól padl opět po standardní situaci, když dlouhý Coufalův aut si do běhu pustil Hložek, odstavil obránce Gvardiola a pak z druhé vlny oslovil nabíhajícího sparťana Karabce, jenž přes tři padající soupeře balon umístil do brány.
Hložkovi, útočníkovi německého Hoffenheimu, vystavili čtenáři známku 1,97. Pod dvojku se těsně vešel ještě brankář Horníček z Newcastlu, který reflexními zákroky zneškodnil hned několik chorvatských šancí.
Naopak střelec jediného českého gólu Karabec je se známkou 2,58 až čtvrtý, čtenáři mu zřejmě vyčetli zbytečnou chybu v rozehrávce před úvodním chorvatským gólem zkušeného Modriče.
Před Karabce se ještě dostal slávistický stoper Chaloupek, jenž stíhal rychlostně i v soubojích a zvládal číst přihrávky soupeřů. Chvalitebně si podle čtenářů vedli i nováčci Sláma s Ambrosem, kteří při reprezentačním debutu zaujali a rozhodně nepropadli.
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Se známkou 2,75 čtenáři ocenili i teplického Radostu, smolaře večera, který nejdříve překopl prázdnou bránu a poté mu sudí kvůli ofsajdu neuznali trefu po Hložkově přihrávce. Průměrně si vedli také Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem, přes jejichž stranu Chorvaté vstřelili vítězný gól.
Nejhorší výkon podle čtenářů předvedl Lukáš Červ se známkou 3,67, před ním se nad trojkou pohybují ještě Alex Král, Pavel Šulc a Michal Sadílek.