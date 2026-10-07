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Nejslabší výkon srazu, hodnotí čtenáři porážku v Anglii. Kritizují Coufala i Lingra

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  16:41
Zleva Jude Bellingham v souboji o balon s českým kapitánem Vladimírem Coufalem...

Zleva Jude Bellingham v souboji o balon s českým kapitánem Vladimírem Coufalem v utkání Ligy národů. | foto: Reuters

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Známku začínající dvojkou, tedy ještě celkem chvalitebný výkon, si vysloužili jen brankář Lukáš Horníček a útočník Adam Hložek. Zbytek? Podprůměr. Nejhorší hodnocení si naopak odnesl obránce Vladimír Coufal. Podívejte se, jak úterní porážku českých fotbalistů s Anglií (0:3) hodnotili čtenáři iDNES.cz v tradičním známkování.

Dohromady se tým pod vedením Santiho Denii dostal na průměrnou známku 3,55, což je jednoznačně nejhorší výkon uplynulého srazu. A vůbec poprvé se během něj výsledná hodnota přehoupla přes trojku.

V prvních třech utkáních čtenáři i přes úvodní porážky s Chorvatskem (1:2), Anglií (0:2) a Španělskem (1:3) většinou ocenili přístup, šance a týmový výkon. Tentokrát už byli ostřejší.

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Průměrná známka odpovídá například výkonům s Jihoafrickou republikou (1:1, za 3,54) či Jižní Koreou (1:2, za 3,30) na letním mistrovství světa.

„Fyzicky ani mentálně jsme na tom nebyli dobře, což bylo na hřišti vidět,“ hodnotil manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Jestli jsme v předchozích zápasech udělali tři kroky dopředu, tak tentokrát to byl zase krok zpátky,“ doplnil.

Výkony reprezentace očima čtenářů

Liga národů 2026
v Anglii (0:3), průměrná známka 3,55
ve Španělsku (1:3) 2,68
s Anglií (0:2) 2,87
s Chorvatskem (1:2) 2,77

MS 2026
s Mexikem (0:3) 3,90
s Jihoafrickou republikou (1:1) 3,54
s Jižní Koreou (1:2) 3,30

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Výkon v úterním zápase jako by sečetl náročný program plný světových gigantů.

Za dvěma dvojkaři Horníčkem (2,69) a Hložkem (2,74) se na třetím místě umístil útočník Ryan Naderi až s výsledkem 3,08, těsně v závěsu následuje Alex Král (3,13).

Na druhé straně křičí kromě Coufala (4,18), jenž si v úvodní půlhodině vstřelil vlastní gól, ještě výkon Ondřeje Lingra (4,09), jenž šel po poločase ze hry. Čtenářům se nelíbili ani další čtyřkaři Pavel Šulc (4,02) či Jiří Sláma (4,01).

Lepší známku než týmový průměr pak zapsali ještě Roman Macek (3,34) a Ondřej Zmrzlý (3,42), kteří oba střídali v 68. minutě a odehráli jen tak tak potřebné minimum dvaceti minut.

Kouč Denia před utkáním řešil hlavně krizi v obraně, kde vypadli jak zraněný Štěpán Chaloupek, tak potrestaný kapitán Ladislav Krejčí. Oba náhradní stopeři Robin Hranáč (3,66) a Martin Vitík (3,76) však čtenáře neoslnili. Podprůměrně si vedli i stálice aktuálního srazu Michal Sadílek (3,56) s Lukášem Ambrosem (3,68), jedním z nováčků.

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„Prohrát čtyři zápasy v řadě, to určitě není dobrý moment, ale věříme týmu a naší hře. Potřebujeme zlepšit detaily, zlepšit se potřebuju i já,“ připustil kouč Denia, když ihned po porážce přemítal: „Teď prožíváme zatím nejhorší chvíli.“

Šanci na zlepšení budou mít reprezentanti v listopadu, kdy je čekají poslední dvě vystoupení v základní fázi Ligy národů. Doma se Španělskem a na závěr v chorvatském Osijeku.

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9. 10. 17:00
  • 2.10
  • 3.73
  • 2.95
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 9.45
  • 5.91
  • 1.26
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.94
  • 3.59
  • 3.44
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.79
  • 3.56
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  • 2.87
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