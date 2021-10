O něco lepší než Wales. Čtenáře kromě Schicka s Vaclíkem potěšil Sadílek

12. 10. 2021 15:00

12. 10. 2021 18:00

Česko vs. Dánsko

fotbal - Kvalifikace mistrovství Evropy do 19 let - 12. 10. 2021:Česko vs. Dánsko

Stadion v Městských Sadech, Opava //sport.idnes.cz

Česko Dánsko

0 : 0