Jedničky pro Kuchtu a Vaclíka, nejmíň se v duelu se Švýcarskem líbil Hložek

Vaclík obdržel známku 1,33 čili čistou jedničku, pod průměr 1,50 se vešel také Kuchta (1,43).

„Tomáš si svými výkony neustále obhajuje post jedničky,“ chválil brankáře asistent trenéra Jiří Chytrý. „A Kuchta byl obrovsky užitečný pro tým, prakticky bych mu připsal jedna plus jedna. U druhého gólu svým pohybem vyvinul klíčový tlak na obránce i brankáře.“

Jak jste hlasovali výsledky známkování fotbalistů za duel se Švýcarskem (2:1)

Podle hlasujících se duel povedl také pravému wingbackovi Vladimíru Coufalovi (1,90), který se blýskl i dělovkou z dálky do tyče.

Svůj pracovitý standard si ve středu zálohy odvedli kapitán Tomáš Souček s Michalem Sadílkem, kteří by ve škole se svými průměry obdrželi ještě dvojky (2,10 a 2,20).

Ostatní fotbalisté od čtenářů iDNES.cz obdrželi lepší či horší trojky. Nejméně se podle nich duel povedl Adamu Hložkovi, čerstvé posile bundesligového Leverkusenu.

Devatenáctiletá naděje českého fotbalu odehrála 86 minut a nebyla příliš výrazná. Po změně stran měl Hložek tutovku, ale z dobré pozice zakončoval velmi nepřesně. Jen díky teči protihráče směřoval balon do boční sítě.

„Byla to velká šance, dostal jsem vynikající balon od Michala Sadílka a blbě jsem to trefil. Nějak patou a dal to hodně vedle. Samozřejmě si to vyčítám, mužstvo by to uklidnilo. Bylo by to o dvě branky. Takhle jsme se museli stresovat až do konce,“ vyčetl si Hložek.