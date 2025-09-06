Nejlepším hráčem Staněk, čtenáři vyzdvihli také Krejčího. Pod průměrem Souček

Jeho průměrné známce 1,39 se nikdo jiný ani nepřiblížil. Výkon českého gólmana čtenáři ohodnotili jako téměř bezchybný.
Zbytku týmu patří spíš průměrné hodnocení, přesto byli čtenáři spíš shovívaví.
Chvalitebně se podle hlasujících v anketě prezentovali stopeři Ladislav Krejčí a Tomáš Holeš se záložníkem Lukášem Červem. Právě on výstavní střelou už ve třetí minutě poslal český tým do vedení.
ZNÁMKY: Jak jste hodnotili fotbalisty v Černé Hoře?
Na průměrnou známku 2,50 pak dosáhli Jaroslav Zelený a Lukáš Provod, kteří hru uklidňovali, tvořili a zároveň nic zásadního nepokazili.
O něco málo hůř čtenáři oznámkovali Pavla Šulce a Václava Černého, druhého střelce, jenž doklepával přihrávku od střídajícího Jana Kuchty. Ten se do ankety nevešel, protože na hřišti nestrávil víc než dvacet minut.
Hodnocení pod trenérem Haškem
Kvalifikace MS 2026
Liga národů B
EURO 2024
Lehce nad známkou tři se pak umístili Robin Hranáč, Vasil Kušej, Patrik Schick a David Douděra, který musel ve 49. minutě střídat a nahradil ho právě Hranáč.
Nejhorší známky si čtenáři schovali pro Tomáše Chorého (3,23) a Tomáše Součka (3,61), byť ani oni v průměru neschytali úplně nejhorší stupně.
Průměrná známka celého týmu činí 2,68, což je druhé nejlepší hodnocení v kvalifikaci. Ani při vítězství 4:0 nad Gibraltarem nebyli čtenáři tak štědří. Naopak výprask 1:5 v Chorvatsku se blížil skoro čtyřce.
Dále čeká české fotbalisty pondělní přípravné utkání se Saúdskou Arábií. A na začátku října velký test: Chorvatsko doma a Faerské ostrovy venku.