Vitík, Krejčí, Zima i Kalvach vypadli, v reprezentaci jsou Stronati s Boulou

Kádr fotbalové reprezentace byl měl být po změnách kompletní, z původních pětadvaceti hráčů jich je třiadvacet, což je maximální počet, který může být nominován k utkání.

Česko v sobotu nastoupí v Albánii a v úterý na olomouckém stadionu hostí Gruzii. Jde mu o postup do elitní úrovně Ligy národů. Po čtyřech zápasech svou skupinu vede o bod před svými soupeři, čtvrtá Ukrajina ztrácí o další dva body více.

Do elitní úrovně postoupí vítěz, druhý v pořadí hraje play off o postup. Třetí naopak bude bojovat o záchranu druhé úrovně, poslední sestupuje do Ligy národů C.

Češi půjdou do posledních zápasů před losem kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026 oslabeni o tři stabilní stopery. Vitík s Krejčím odehrál tři utkání ze čtyř, Zima hrál jen úvodní duel v Gruzii (1:4), ale vzhledem k jeho posledním zápasům ve Slavii se s ním počítalo.

Pokud trenér Hašek zvolí rozestavení se čtyřmi obránci, mohla by zadní řada nastoupit ve složení Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil. Z obránců jsou v nominaci ještě Havel a dodatečně nominovaný Stronati z Puskás Akadémia.

Ten zatím nasbíral čtyři starty, všechny za Haškova předchůdce Jaroslava Šilhavého. Loni nastoupil v přípravných duelech v Maďarsku a v Černé Hoře.

Druhý dodatečně nominovaným je Boula z Baníku Ostrava. V týmu nahradil plzeňského středopolaře Kalvacha. V reprezentaci je nováčkem.