POHLED: Fotbal se změnil v politiku. Jak to otráví reprezentaci?

V pondělí v sedm hodin večer dolétla k novinářům zpráva, že se na druhý den chystá tisková konference, a nedalo velkou práci mezi řádky rozluštit, o co půjde: že pánové z vedení asociace chtějí oznámit, koho do nejsledovanější trenérské funkce vybrali.

O tři hodiny později otočili: Omlouváme se, jednání zrušeno, sejdeme se až v lednu.

Že by na Strahov vážně znenadání dorazilo tolik omluvenek, údajně z pracovních a zdravotních důvodů?

To by byla až podezřelá náhoda, byť ji nelze vyloučit.

Spíš to ovšem vypadá, že někdo potřebuje víc času, aby si prosadil svého kandidáta – a že se ve dvanáctičlenném výkonném výboru naplno rozhořel politický boj.

O co? O koho? V čí prospěch?

Dlouho se zdálo, že je jasno. Předseda Petr Fousek si vysnil angažování Ivana Haška, legendy a respektovaného odborníka, který se ovšem českým fanouškům v posledních patnácti letech ztratil v arabském světě.

Probleskovaly zprávy, že tah s Haškem má většinovou podporu a bude tou ideální svatbou z rozumu. Jenže návrh nakonec zjevně narazil, protože velké slovo má kupříkladu plzeňský boss Adolf Šádek, jenž bojuje za odlišnou vizi. A třeba se taky nelíbilo, jak výraznou roli by mohl získat zlatý chlapec Pavel Nedvěd coby manažer.

Bohužel nevinnou obětí zůstává reprezentace a její fanoušci.

Stejně jako při kupčení se vstupenkami na mistrovství Evropy, které zvesela nabírá grády na internetových bazarech. Vzhledem k tomu, že o lístky zažádalo daleko víc zájemců, losovalo se. A ti šťastní získali unikátní kód, pod kterým si můžou vstupenku koupit od pořadatele turnaje, čili od UEFA. Ale znáte to: překupníci, špekulanti, lumpové... Takže už teď, 184 dní před výkopem šampionátu, se lístky na české zápasy nabízejí za násobek původní ceny.

S trenérem reprezentace se to má jinak, nicméně kupčení by taky nepřekvapilo. Ten chce toho a zdá se, že má největší slovo. Ten by bral spíš někoho jiného, ale za protislužbičku by svolil s variantou, kterou chce ten, který by měl mít největší slovo. Jiní slepě papouškují názor toho, za koho se ve fotbalových volbách postavili. Další převlékli kabát.

Plzeňský boss Adolf Šádek kráčí po trávníku po utkání Ligy mistrů s Barcelonou.

Jak se mimo záznam otráveně vyjádřil jeden z významných hráčských agentů: „Český fotbal vedou lidi, kteří ho dělat nechtějí, nebo ho dělat neumějí.“

Obojí je špatně.

Už je to skoro měsíc, kdy se po návalu kritiky – a navzdory postupu na Euro – zhroutil trenérský štáb Jaroslava Šilhavého. Proto měl národnímu týmu dávno šéfovat jasně definovaný člověk, který dostane možnost, aby si určil, s kým chce spolupracovat a případně za kolik. Licitace a trapné o(d)hlášky z minulých dní jen prohlubují domněnky, ve kterých si český fanoušek obzvlášť hoví.

Ivan Hašek není špatná volba. On zájem má. Ale klidně ho zákulisní politika může otrávit natolik, že řekne sorry.