Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

  14:04
Reprezentační kalendář čeká od další sezony změna. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že od příštího roku budou na podzim nově pouze dva místo dosavadních tří termínů. Zářijové a říjnové „okno“ se sloučí do jednoho prodlouženého na přelomu obou měsíců, během něhož národní týmy odehrají až čtyři zápasy. FIFA zveřejnila rozpis termínů až do roku 2030 na svém webu.
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu v přípravném utkání se Saudskou Arábií.

Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu v přípravném utkání se Saudskou Arábií. | foto: ČTK

Patrik Schick dostal před zápasem se Saudskou Arábií ocenění za 100 ligových...
Salem Al Dawsari v obklíčení Michala Berana a Martina Vitíka.
David Jurásek brání míč před Abdulrahmanem Al Oboudem.
Michal Sadílek se snaží zablokovat střelu Muhannada Al Šanqitiho.
9 fotografií

Dosud platilo, že na podzim byly tři reprezentační přestávky. Během září, října a listopadu odehrála národní mužstva vždy po dvou zápasech. Nyní se kalendář změní. Úvodní podzimní reprezentační termín začne za rok 21. září a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů.

Změna se dotkne i úvodních kol evropských pohárů a domácích lig. Nejvyšší soutěže budou mít na přelomu a října delší pauzu, než bývalo zvykem. Listopadové „okno“ už bude tradiční, potrvá devět dní a bude obsazovat obvyklé dva zápasy pro jednotlivé týmy. V příštím roce na podzim se odehraje skupinová fáze nového ročníku Ligy národů.

KOMENTÁŘ: Bída se Saúdskou Arábií není první renonc. Hašek pryč. Ano, nebo ne?

FIFA sáhla ke změně zřejmě i proto, aby ve stále nabitějším programu ubylo cestování. „Cílem FIFA v tomto procesu je vytvořit fotbalový kalendář, který bude vhodný pro moderní potřeby, přispěje ke zlepšení kvality hráčů, klubů a národních týmů. Zároveň umožní objevovat a rozvíjet talenty mimo úzký počet zemí,“ uvedla FIFA.

Federace změnou sníží počet reprezentačních přestávek za rok z pěti na čtyři, s výjimkou speciálních „oken“ pro mistrovství světa a kontinentální šampionáty. Jarní kalendář zůstane zachován, v březnovém a červnovém termínu bude nadále prostor pro dva zápasy.

Výsledky

