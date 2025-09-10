Dosud platilo, že na podzim byly tři reprezentační přestávky. Během září, října a listopadu odehrála národní mužstva vždy po dvou zápasech. Nyní se kalendář změní. Úvodní podzimní reprezentační termín začne za rok 21. září a skončí až 6. října, potrvá tedy nepřetržitě 16 dnů.
Změna se dotkne i úvodních kol evropských pohárů a domácích lig. Nejvyšší soutěže budou mít na přelomu a října delší pauzu, než bývalo zvykem. Listopadové „okno“ už bude tradiční, potrvá devět dní a bude obsazovat obvyklé dva zápasy pro jednotlivé týmy. V příštím roce na podzim se odehraje skupinová fáze nového ročníku Ligy národů.
FIFA sáhla ke změně zřejmě i proto, aby ve stále nabitějším programu ubylo cestování. „Cílem FIFA v tomto procesu je vytvořit fotbalový kalendář, který bude vhodný pro moderní potřeby, přispěje ke zlepšení kvality hráčů, klubů a národních týmů. Zároveň umožní objevovat a rozvíjet talenty mimo úzký počet zemí,“ uvedla FIFA.
Federace změnou sníží počet reprezentačních přestávek za rok z pěti na čtyři, s výjimkou speciálních „oken“ pro mistrovství světa a kontinentální šampionáty. Jarní kalendář zůstane zachován, v březnovém a červnovém termínu bude nadále prostor pro dva zápasy.