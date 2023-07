Panama ve Zlatém poháru udolala USA po penaltách, ve finále půjde na Mexiko

Mexičany poslal ve středu v Paradise do vedení už po 80 sekundách Henry Martín. Ještě do poločasu pojistil vedení z přímého kopu Luis Chávez, výhru „El Tri“ stvrdil v nastavení Roberto Alvarado. Svěřenci prozatímního trenéra Jaimeho Lozana postoupili do finále šampionátu zóny CONCACAF pojedenácté, předloni podlehli v prodloužení týmu USA.

Američané se mohli případným triumfem dotáhnout v počtu titulů na Mexiko, ale v semifinále s Panamou tahali za kratší konec. V základní hrací době diváci branku neviděli, v prodloužení otevřel skóre Ivan Anderson z Panamy, ale o šest minut později vyrovnal Jesús Ferreira.

Penalty rozhodla šestá série, v níž nejprve Orlando Mosquera chytil pokus Cristiana Roldana a vzápětí poslal Panamu potřetí v historii do finále Adalberto Carrasquilla. Američané tak na rozdíl od čtvrtfinále s Kanadou v penaltách neuspěli a poprvé od roku 2015 si nezahrají o zlato.