Fotbalisté USA vstoupili do šampionátu jasnou výhrou nad nováčkem

Další branky vstřelili Paul Arriola a Gyasi Zardes, který ale svůj gól z 55. minuty na 3:0 příliš neslavil. Arriolovu střelu totiž odvrátil obránce Terence Vancooten přímo do Zardesova obličeje, od nějž se míč prudce odrazil do sítě. „Dostal jsem pořádnou ránu do oka. Chvíli jsem měl pocit, že mám otřes mozku,“ prohlásil Zardes.

Guyaně patří ve světovém žebříčku až 177. místo a na Zlatém poháru hraje poprvé. Ve skupině ji ještě čekají zápasy s Panamou a Trinidadem.

Zlatý pohár, mistrovství Severní a Střední Ameriky Skupina D

USA USA : Guyana 4:0 (1:0) Góly:

28. Arriola

51. Boyd

55. Zardes

81. Boyd Góly:

Sestavy:

Steffen – Zimmerman, Ream, Long, Lima – Bradley (C) (62. Trapp) – Arriola, McKennie (75. Altidore), Boyd, Pulisic (62. Roldan) – Zardes. Sestavy:

Clarke – Dover, Vancooten, Gordon, Briggs – Bonds, Marsh-Brown (73. Jeffrey) – Harriott, Danns (C) (85. Holder), Creavalle (58. Cox) – Welshman. Náhradníci:

S. Johnson, Miller – O. Gonzalez, Miazga, Cannon, Lovitz, Trapp, Roldan, Altidore, J. Lewis, J. Morris. Náhradníci:

Murray, Roberts – Layne, R. Marsh-Brown, Cox, Daniel, Duke-McKenna, Jeffrey, Wilson, Holder, Schultz, Ondaan. Rozhodčí: I. Bartov – J. Zumba, D. Morán Počet diváků: 13 135

Panama : Trinidad a Tobago 2:0 (0:0) Góly:

53. Cooper

69. Bárcenas Góly:

Sestavy:

Mejía – Davis, Murillo, R. Torres (C), Cummings, Escobar – A. Quintero (88. Browne), Bárcenas, Cooper – G. Torres (85. Blackburn), Fajardo (78. Abdiel Arroyo). Sestavy:

Phillip – Archer, Cyrus, M. Williams, A. Jones – J. Williams (65. J. Jones), Hyland (C), Molino, N. Lewis (83. Cato) – Garcia, George (66. Paul). Náhradníci:

Calderón, Mosquera – Galván, Machado, Palacios, Abdiel Arroyo, Pimentel, Rodríguez, Sánchez, Blackburn, Browne, Godoy. Náhradníci:

Foncette, Ranjitsingh – Gonzales, Mitchell, Cato, Hackshaw, Humphrey, J. Jones, Muckette, Peltier, Winchester, Paul. Rozhodčí: A. Escobero Počet diváků: 11 850

Tabulka Tým Z V R P S B 1. USA 1 1 0 0 4:0 3 2. Panama 1 1 0 0 2:0 3 3. Trinidad 1 0 0 1 0:2 0 4. Guyana 1 0 0 1 0:4 0

