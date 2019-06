Kanadští fotbalisté deklasovali Kubu a jsou ve čtvrtfinále Zlatého poháru

Gólová radost kanadských fotbalistů na Zlatém poháru

dnes 9:56

Mexičtí fotbalisté ani ve třetím utkání na Zlatém poháru neztratili bod a po vítězství 3:2 nad Martinikem postoupili do čtvrtfinále z prvního místa ve skupině A. Spolu s nimi se do play off prostříleli Kanaďané, kteří deklasovali 7:0 Kubu. Hattrick v utkání s outsiderem zkompletovali Lucas Cavallini a Jonathan David, který je s pěti góly nejlepším střelcem turnaje.

Kanadský tým vyřídil Kubánce stejným výsledkem jako na úvod turnaje Mexičané. Na mistrovství Severní a Střední Ameriky se ale vůbec poprvé stalo, aby dva hráči nastříleli v jednom utkání hattrick. Šestadvacetiletý Cavallini to dokázal během 25 minut v prvním poločase a to ještě po změně stran neproměnil penaltu. Sedminásobným šampionům Mexičanům by stačila i remíza k udržení prvního místa. Potvrdili ale roli favorita, třebaže po vyhraném poločase zásluhou Uriela Antuny ztratili po změně stran vedení. Raúl Jiménez a Rodolfo Pizarro pak ale během 11 minut rozhodli. Mexiko a Kanada narazí ve čtvrtfinále na týmy ze skupiny B, v níž se dnes utkají o prvenství v tabulce již jistě postupující Kostarika a Haiti. Zlatý pohár, mistrovství Severní a Střední Ameriky Kanada Kanada : Kuba 7:0 (4:0) Góly:

3. David

20. Kindelán (vla.)

43. Cavallini

45+1. Cavallini

50. Hoilett

71. David

78. David Góly:

Sestavy:

Borjan – Godinho, Henry (61. Miller), Cornelius – A. Davies (70. Millar), J. Osorio, Arfield (C), Piette – David, Cavallini (61. Morgan), Hoilett. Sestavy:

S. Sánchez – Piedra, Morejón, Álvarez (54. Espino) – M. Reyes, Portal (76. Abreu), Baquero, Kindelán, Caballero – Paradela (70. Rodríguez), Hernández (C). Náhradníci:

Leutwiler, Crépeau – Brault-Guillard, Miller, Kaye, Morgan, Johnson, Teibert, Millar, Hutchinson, Okello, Larin. Náhradníci:

Pozo, Johnston – Espino, Martínez, Abreu, Rodríguez. Žluté karty:

18. Arfield Žluté karty:

5. Morejón, 29. Paradela, 55. Piedra Rozhodčí: A. Villarreal – F. Anderson, I. Anderson Počet diváků: 10 856 Martinik : Mexiko 2:3 (0:1) Góly:

56. Parsemain

84. Delem Góly:

29. Antuna

61. Jiménez

72. Navarro Sestavy:

Chauvet – Babin, Delem, Camille, Yordan Thimon (79. Jougon) – J. Marveaux (14. Linord), Hérelle, Abaul, Barthéléry – Fortuné (68. Marajo), Parsemain. Sestavy:

Orozco – Navarro, Salcedo, C. Montes, Gallardo – Guardado (67. J. dos Santos), C. Rodríguez, E. Álvarez – Antuna, Jiménez (77. Vega), Alvarado (46. R. Pizarro). Náhradníci:

Huygues des Étages, Michalet – César, Linord, Crétinoir, Vitulin, Enelada, Jougon, Thimon, Biron, Marajo, Pastel. Náhradníci:

González, Ochoa – N. Araujo, H. Moreno, D. Reyes, L. Rodríguez, J. dos Santos, É Gutiérrez, L. Montes, O. Pineda, R. Pizarro, Vega. Žluté karty:

10. Delem, 32. Yann Thimon, 87. Jougon Žluté karty:

36. Guardado Rozhodčí: Cisneros – Zumba, Morán (vš. ARG) Konečná tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Mexiko 3 3 0 0 13:3 9 2. Kanada 3 2 0 1 12:3 6 3. Martinik 3 1 0 2 5:7 3 4. Kuba 3 0 0 3 0:17 0