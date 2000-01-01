náhledy
Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul, vyhrál Francouzský pohár i Superpohár a Champions League. K tomu se stal ve Francii hráčem sezony. Tu novou začal triumfem v evropském Superpoháru a v pondělí večer v Théatre du Chatelet převzal Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa.
PRVNÍ GÓL. Osmnáctiletý Ousmane Dembélé slaví svůj první gól v Ligue 1. Trefil se v listopadu 2015 proti Bordeaux při svém druhém ligovém startu v dresu Rennes, prvním v základní sestavě. Předtím odehrál jen čtyři minuty proti Angers.
ZAČÁTKY. Narodil se v městečku Vernon, ležící v Normandii na břehu řeky Sieny. Matka pochází z Mauritánie, otec z Mali. S fotbalem začínal v sousedním Évreux, odkud se už v žákovském věku stěhoval do breťanského Rennes, od Évreux vzdáleném přes tři sta kilometrů. V Rennes prošel akademií a přes rezervní tým se už v osmnácti dostal do áčka. Na snímku v zápase v dubnu 2016 proti Paris St. Germain, kam se dostal o sedm let později.
PŘESTUP DO NĚMECKA. Pouhých šest měsíců poté, co debutoval v Rennes, už seděl u stolu a podepisoval kontrakt s Dortmundem. Psal se 12. květen 2016, tři dny před Dembélého devatenáctými narozeninami. Německý klub za něj neváhal zaplatit 35 milionů eur, v přepočtu to tehdy byla miliarda korun. Přesunul se tam v červenci a v srpnu v superpoháru proti Bayernu Mnichov (0:2) žlutý dres oblékl poprvé.
NÁRODNÍ TÝM. Jen co přestoupil do Dortmundu, v září 2016 debutoval ve francouzské reprezentaci, bylo to v přípravě proti Itálii. V té době v národním týmu nastupovali Pogba, Kanté, Varane, chytal Mandanda. První reprezentační gól dal o necelý rok později proti Anglii. Dosud za Francii nasbíral 57 startů a dal sedm branek.
PRVNÍ TROFEJ. Netrvalo dlouho a v Dortmundu se vypracoval mezi opory. První sezonu zakončil s bilancí deseti gólů a dvaceti asistencí, a také slavil svou první trofej v dospělém fotbale. Německému týmu pomohl k zisku domácího poháru, sám se navíc ve finále proti Frankfurtu gólově prosadil. Na snímku pospíchá s míčem na polovinu hřiště poté, co ve čtvrtfinále Champions League proti Monaku snížil na 1:2. Hosté tenkrát v Dortmundu vyhráli 3:2, dvěma góly se na tom podílel jistý osmnáctiletý Kylian Mbappé.
TAK KAM? V Dortmundu dlouho nepobyl. Po skvělé sezoně o něj byl pochopitelně velký zájem všude po Evropě. Nakonec zamířil do Barcelony, která za něj zaplatila astronomických 105 milionů eur (víc než 2,5 miliardy korun) a částka se v konečném součtu ještě zhruba o miliardu navýšila díky bonusům. Z Dembélého byl rázem druhý nejdražší fotbalista historie spolu s Paulem Pogbou. Za více peněz šel pouze Neymar do PSG a právě za něj hledala Barcelona náhradu. Mimochodem, Dortmund ho za jednu sezonu zpeněžil víc než čtyřnásobně.
JEDNO ZRANĚNÍ ZA DRUHÝM. V Barceloně od něj vzhledem k přestupového částce očekávali hodně, jenže Dembélé se trápil a příliš mu nepomáhala ani častá zranění. Za šest let vynechal těžko uvěřitelných 800 dnů, což znamená, že více než třetinu angažmá promarodil. Nejčastěji ho trápil prokletý zadní stehenní sval. S týmem sice slavil trofeje, oporami ale byli jiní.
ŠAMPIONÁT V RUSKU. Bylo mu jedenadvacet, v Barceloně měl za sebou první sezonu a trenér Didier Deschamps ho nominoval do kádru pro mistrovství světa 2018. V prvním utkání skupiny s Austrálií (na snímku bojuje s obráncem Markem Millinganem) sice nastoupil v základu, patnáct minut zvládl proti Peru, od začátku hrál i při bezbrankové remíze s Dánskem, ale v play off už kouč Deschamps sázel na zkušenější borce.
MISTR SVĚTA. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa nakonec Dembélé odehrál pouhé dvě minuty ve čtvrtfinále s Uruguayí, ale ani to mu radost z triumfu zkazit nemohlo. Po návratu do Paříže vystoupil z letadla společně z Antoinem Griezmannem mezi prvními.
POPRVÉ V PRAZE. Na podzim 2019 los základních skupin Ligy mistrů určil Barceloně vedle Interu Milán a Dortmundu také Slavii. V utkání v Praze naskočil Dembélé na posledních dvacet minut, byl totiž krátce po svalovém zranění. Střídal krajana Antoine Griezmanna, na skóre 2:1 pro hosty se už nic nezměnilo. O dva týdny později v Barceloně byl už v základní sestavě, na pravém křídle se nejčastěji potkával s protivníkem Janem Bořilem (na snímku). Ani Dembélé, ani Messi, ani nikdo další se neprosadil a duel skončil překvapivě 0:0.
LÉČBA XAVIM. Pokud byste hledali jeho nejlepší období v Barceloně, rozhodně by to bylo jaro 2022, kdy ožil pod novým koučem Xavim Hernándezem. Zapsal 13 asistencí a snad poprvé připomínal toho starého dobrého Dembélého, jenž proháněl obránce v německé lize. Seděla mu také spolupráce s Aubameyangem, s nímž se potkal už v Dortmundu.
PODRUHÉ V ČESKU. Když se do Česka po třech letech od účasti Slavie vrátila Liga mistrů, byla u toho zase Barcelona i Dembélé. Na úvod soutěže proti Viktorii Plzeň připravil francouzský útočník dvě branky a tým vyhrál 5:1. Odveta ve Štruncových sadech se hrála v listopadu 2022, Dembélé naskočil v 78. minutě za konečného stavu 4:2 pro hosty. Pro Francouze to byl poslední zápas v Lize mistrů v barcelonském dresu. Do jarního play off totiž tým nepostoupil a po sezoně se Dembélé stěhoval do Paris St. Germain.
ODCHOD DO PAŘÍZE. Ve své poslední sezoně v Barceloně získal ještě jeden mistrovský titul do sbírky, jenže po jejím skončení se rozhodl přestoupit do Paris St. Germain. Měl sice ve smlouvě výstupní klauzuli, která by od července narostla na 100 milionů eur, PSG však aktivoval doložku dřív a zaplatil jen polovinu.
ŽIVOTNÍ SEZONA. V Paříži, kde tehdy ještě zářil Kylian Mbappé, zpočátku Dembélé poněkud zapadl a sešel z očí veřejnosti. To pro jeho kariéru ale bylo ideální. Dal se do kupy psychicky i fyzicky a v následující sezoně to už rozbalil naplno. Po Mbappého odchodu se stal tahounem, který se 32 góly a 15 asistencemi dotáhl Pařížany k vysněnému triumfu v Lize mistrů i zisku treble.
NEJCENNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ TROFEJ. Po životní sezoně, během které dotáhl PSG ke čtyřem trofejím, se dočkal i největší pocty pro jednotlivce. Ve Zlatém míči triumfoval před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým parťákem Vitinhou.
