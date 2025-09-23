|
Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...
Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen
Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...
Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy
Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...
Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.
Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví
Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...
Infantino jednal se šéfem CONMEBOL o rozšíření fotbalového MS na 64 týmů
Předseda jihoamerické fotbalové konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez jednal se šéfem FIFA Giannim Infantinem o rozšíření mistrovství světa na 64 účastníků. Domínguez to po setkání v New Yorku...
Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva
Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...
Jak neslavit gól do prázdné. Ekitiké svlékl dres a viděl červenou. Kouč zuřil: Hloupost
Když na něj rozzuřený obránce Jeremie Frimpong vytřeštil oči s výrazem: Co to ksakru děláš?! široký úsměv ho okamžitě přešel. Hugo Ekitiké, autor vítězného gólu Liverpoolu v Ligovém poháru se...
Odešel Lála. Obránce elegán, který předběhl dobu. A Chilané už jsou jen dva
Každý den mu začínal stejně. Nemohl dospat, takže už před osmou štrádoval na metro. Ze Spořilova dojel pár zastávek do centra Prahy a procházel se uličkami kolem Václavského náměstí, kde to zamlada...
Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel Slavie. A rozpoutal peklo
Brozanský brankář Daniel Páleník vypálil: Komu fandím? Baníku přece! A kotel fotbalové Slavie tím dopálil. Rozpoutal peklo. Páleník, ty jsi hovado! skandovali pak fanoušci sešívaných v úterním...
Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028
Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...
Kabiny fotbalových Pokratic pohltily plameny, lidé už poslali čtvrt milionu
O víkendu pohltily plameny kabiny a zázemí fotbalového Sokola Pokratice, teď funkcionáře postiženého oddílu dojímá solidarita, která se po zkáze vzedmula. Dárci přispívají na veřejnou sbírku, pomohl...
Dembélého cesta: z floutka králem světového fotbalu. I díky ženě
Bylo jasné, že to video někdo vyštrachá. Jeden z jeho prvních rozhovorů vůbec. Ještě v dresu francouzského Rennes, v němž Ousmane Dembélé premiérově prorazil mezi dospěláky. V obličeji byl pořád...
Řehák po poháru Slavie: Chorý je lehce zraněný, šest hráčů skolila chřipka
Splněná pohárová povinnost, ale taky vrásky ve fotbalové Slavii. Půltucet hráčů českého mistra odpadl kvůli chřipce, navíc v úterním zápase 3. kola MOL Cupu v Brozanech nenastoupil ani útočník Tomáš...
Slavia uspěla v MOL Cupu v Brozanech, postup pojistila až v nastavení
Slávističtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru MOL Cup výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Pražané dlouho vedli po brance Ondřeje Zmrzlého pouze 1:0, pojistku přidal až v nastavení...
Fanouška napálili podvodníci. Na zápas letěl přes půl světa, měl ale falešný lístek
Roky si šetřil na cestu a minulý týden se konečně dočkal. Korejský fotbalový fanoušek jménem James se vydal přes půl světa ze Soulu do Anglie, aby viděl zápas milovaného Tottenhamu. Jenže když v...
Zemřel bývalý fotbalista Jan Lála, stříbrný medailista z šampionátu v Chile
Byl jedním z posledních žijících stříbrných medailistů fotbalového mistrovství světa 1962 v Chile. Někdejší skvělý pravý obránce Jan Lála ve věku sedmaosmdesáti let v sobotu zemřel. Je spojován...