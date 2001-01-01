náhledy
Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý míč. V sedmdesátileté historii ankety je rekordmanem Lionel Messi s osmi trofejemi, jeho letitý rival Cristiano Ronaldo jich má pět. Kane je teprve druhým Angličanem, který anketu vyhrál v současném tisíciletí. Kdo byl první? Jací byli další vítězové? A jak si od roku 2001 vedli Češi?
Autor: Matthew Childs, Reuters
2001 - Michael Owen. V pondělí předával cenu pro nejlepší fotbalistku Alexii Putellasové. Byla to předzvěst toho, že za chvíli přijde na pódium v londýnské divadle Palladium jeho krajan. Anglickému útočníkovi bylo dvaadvacet, když získal Zlatý míč. Tenkrát střílel góly za Liverpool, jenž v roce 2001 vyhrál Anglický i Ligový pohár a také Pohár UEFA, dnešní Evropskou ligu. Když v kvalifikaci na MS Anglie vyhrála v Německu 5:1, dal hattrick.
Autor: Profimedia.cz
2002 - Ronaldo. Právě on při pondělním vyhlášení přečetl z obálky jméno Harryho Kanea. Brazilský útočník je dosud nejmladším vítězem Zlatého míče, když trofej získal poprvé v roce 1997, bylo mu jedenadvacet. V letech 1999 až 2002 kvůli opakovaným těžkým zraněním kolene dva roky pořádně nehrál, lékaři mu už nedávali šanci, že se k na hřiště vrátí. Ale na mistrovství světa 2002 předváděl mimořádné výkony, Brazílii dotáhl ke zlatu a pak získal i nejcennější individuální trofej.
Autor: Profimedia.cz
2003 - Pavel Nedvěd. Druhý český vítěz ankety po Josefu Masopustovi (1962). Nedvěd oslovil hlasující novináře díky dominantní roli v dresu Juventusu Turín, se kterým vyhrál italskou ligu, tehdy považovanou za nejnáročnější ligovou soutěž světa. Skvělý byl především v Lize mistrů, v němž Juventus dotáhl do finále. To si však kvůli trestu za žluté kartu proti AC Milán nezahrál. Dostal ji v závěru semifinálové odvety proti Realu Madrid, kterou rozhodl. V hlasování Zlatého míče celkem jasně porazil favorizovaného francouzského útočníka Thierryho Henryho i italskou legendu Paola Maldiniho.
Autor: CTK / GIAN MATTIA D'ALBERTO
2004 - Andrej Ševčenko. Ukrajinský útočník v ročníku 2003/2004 nastřílel 24 gólů ve 32 zápasech italské ligy a dovedl AC Milán k titulu po pěti letech. Zrychlení, síla v osobních soubojích, výběr místa, zakončení oběma nohama i hlavou. Proto se stal vítězem. Pomohlo mu, že tenkrát mistrovství Evropy senzačně vyhrálo Řecko, které ve svém středu nemělo výrazné individuality. V nominaci byli i Petr Čech, Pavel Nedvěd, Milan Baroš a Tomáš Rosický, protože Česko bylo objektivně herně nejlepším týmem turnaje, ale smolně vypadlo právě s Řeckem v semifinále. Nedvěd byl sedmý, Baroš dvanáctý, Čech s Rosickým body od novinářů neobdrželi.
Autor: Reuters
2005 - Ronaldinho. Na hřišti předváděl finty, kličky a dovednosti, které předtím nikdo neviděl. Prostě to od něj byl fotbal z jiné planety. Stal se symbolem fotbalové radosti a znovuzrození Barcelony. Na čtrnáctém místě se tehdy umístil Petr Čech.
Autor: Profimedia.cz
2006 - Fabio Cannavaro. Kapitán a nejvýraznější osobnost italských mistrů světa. Stal se teprve třetím obráncem v historii (Beckenbaubranky, Cannavaro neudělal chybu, nedostal ani kartu a přezdívalo se mu Il Muro di Berlino, Berlínská zeď. er, Sammer), který získal Zlatý míč. Během šampionátu v Německu dostala Itálie jen dvě
Autor: AP
2007 - Kaká. V dresu AC Milán brazilský útočník ovládl Ligu mistrů (dal deset branek), a v hlasování novinářů porazil nastupující mladé hvězdy druhého Cristiana Ronalda a třetího Lionela Messiho. „Byl nepolapitelný. Snoubil v sobě brazilskou techniku s dynamikou a elegantním dlouhým krokem. Přímočaré náběhy s míčem středem hřiště, kdy dokázal v plné rychlosti obejít několik protihráčů a chladnokrevně zakončit, byly v té době největší zbraní světového fotbalu,“ psal tehdy France Football, pořadatel ankety Ballon d’Or.
Autor: Reuters
2008 - Cristiano Ronaldo. Nastává éra Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. V následujících dvanácti letech jejich nadvládu přerušil jen v roce 2018 Luka Modrič. Jinak si pro Zlatý míč chodili ti dva. V roce 2008 to pro tehdy třiadvacetiletého Ronalda byl první z pěti triumfů. S Manchesterem United vyhrál Premier League (31 branek za sezonu v 34 zápasech) i Ligu mistrů (8 branek). Pro křídelního hráče byla taková střelecká produktivita do té doby nevídaná. Za rok 2008 získal i další individuální ceny: byl hráčem roku v Anglii, fotbalistou Evropy v anketě UEFA i hráčem světa podle FIFA.
Autor: FRANCK FIFE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
2009 - Lionel Messi. Poprvé. Svůj první Zlatý míč získal argentinský útočník ve dvaadvaceti, v hlasování novinářů dostal rekordních 473 bodů z 480 možných, druhý obhájce Cristiano Ronaldo měl 233. S Messim dominovala Barcelona. V roce 2009 vyhrála La Ligu, Champions League, Copa del Rey, španělský i evropský Superpohár a mistrovství světa klubů. Tehdy byl český gólman Petr Čech v anketě devatenáctý.
Autor: AP
2010 - Lionel Messi. O rok později byl Messi opět skvělý, ale o jeho vítězství se vedly diskuze. Wesley Sneijder s Interem Milán vyhrál tři trofeje (ligu, pohár i Ligu mistrů) a byl ve finále MS, na kterém Argentina s Messim vyhořela. Favority také spíš byli jeho spoluhráči z Barcelony, Iniesta a Xavi se stali se Španělskem právě světovými šampiony.
Autor: AP
2011 - Lionel Messi. Barcelonu dovedl k obhajobě španělského titulu a k triumfu v Lize mistrů. V památném finále ve Wembley proti Manchesteru United (3:1) vstřelil vítězný gól. Za celý rok nastřílel 59 branek a přidal 36 asistencí v 70 zápasech.
Autor: Reuters
2012 - Lionel Messi. Počtvrté za sebou. Proč zase Messi? V kalendářním roce 2012 nastřílel ve všech oficiálních zápasech za Barcelonu a Argentinu 91 gólů. V ročníku La Ligy 2011/2012 stanovil historický rekord soutěže s 50 brankami.
Autor: Reuters
2013 - Cristiano Ronaldo. Jeden z nejdiskutovanějších a nejdramatičtějších ročníků v historii. Ronaldo porazil Messiho a Ribéryho opravdu těsně (27,99 % všech hlasů, 24,72 % a 23,36 %). Ronaldo prožil statisticky nejlepší rok v kariéře. V dresu Realu Madrid a portugalské reprezentace nastřílel v 59 zápasech 69 gólů, čímž konkurenty předčil. A také proto, že původní uzávěrku z 15. listopadu 2013 kvůli nízkému počtu odevzdaných hlasů FIFA, která v té době s magazínem France Football anketu spolupořádala) posunula až na 29. listopadu. A v té době Ronaldo řádil v baráži o MS. Proti Švédsku dal jediný gól úvodního duelu a v odvetě zazářil hattrickem, přitom Švédové doma ještě osmnáct minut před koncem vedli 2:1.
Autor: AP
2014 - Cristiano Ronaldo. Zatímco předchozí rok se jeho prvenství zpochybňovalo, obhajoba byla suverénní. V ročníku Ligy mistrů dal rekordních 17 branek, Real vyhrál soutěž podesáté. K tomu získal ligový titul, Superpohár a vyhrál i MS klubů. V úvodních patnácti zápasech nového ročníku španělské ligy nastřílel na podzim 2024 neskutečných 25 gólů.
Autor: AP
2015 - Lionel Messi. Barcelona předčila Real Madrid a Messi předčil Ronalda. Za Barcelonu řádil útok Suárez, Messi, Neymar, všichni tři dali dohromady 122 branek za sezonu, Messi z nich byl jasně nejvýraznější s 58 trefami. Barcelona vyhrála všechno, co se dalo - ligu, pohár, Champions League, Superpohár i MS klubů).
Autor: Reuters
2016 - Cristiano Ronaldo. Mistr Evropy s Portugalskem. Vítěz Ligy mistrů s Realem, kdy dal v soutěži šestnáct branek, proměnil rozhodující penaltu ve finálovém rozstřelu proti Atlétiku a ve finále MS klubů nasázel hattrick. O Cristianu Ronaldovi ten rok nebylo pochyb.
Autor: AP
2017 - Cristiano Ronaldo. Real Madrid dokázal jako první v novodobé historii obhájit titul v Lize mistrů, Ronaldo byl opět nejlepším střelcem soutěže (12 gólů). Bayernu Mnichov dal ve dvou zápasech 5 gólů, v semifinále proti Atlétiku Madrid zaznamenal hattrick a ve finále proti Juventusu skóroval dvakrát. Realu pomohl také k ligovému titulu, v La Lize klub slavil po dlouhých pěti letech.
Autor: AP
2018 - Luka Modrič. Finále mistrovství světa s Chorvatskem, co chcete víc? Po deseti letech vyhrál někdo jiný než Ronaldo a Messi. Geniální záložník Modrič byl rovněž součástí Realu, který potřetí za sebou triumfoval v Lize mistrů.
Autor: Reuters
2019 - Lionel Messi. Nejtěsnější hlasování v historii: Messi 686 bodů, Van Dijk 679 bodů. Pro argentinského útočníka rozhodly góly, nikoli trofeje. Van Dijk s Liverpoolem totiž Messiho Barcelonu vyřadil v semifinále poté, co první duel ve Španělsku prohrál 0:3.
Autor: Reuters
2021 - Lionel Messi. Předchozí rok se vítěz kvůli covidu nevyhlašoval. Když pandemie doznívala, vyhrál Messi proto, že poprvé udělal úspěch s argentinskou reprezentací - vyhrál mistrovsví Jižní Ameriky. Góly dával i na klubové úrovni, s Barcelonou vyhrál Královský pohár.
Autor: AP
2022 - Karim Benzema. Messi a Ronaldo neměli dobrý rok, nebyli ani v první trojce Zlatého míče. Francouzský útočník Karim Benzema táhl Real Madrid, s nímž vyhrál ligu, pohár i Ligu mistrů. Poprvé novináři hlasovali nikoli za kalendářní rok, ale fotbalový ročník, čili od podzimu 2021 do léta 2022. Po životní sezoně však Benzema přišel o MS v Kataru, které se hrálo v listopadu a prosinci. Těsně před turnajem se zranil, navíc byl s trenérem Deschampsem ve „válečném stavu“. A i když se mohl do Kataru vrátit už na čtvrtfinále, kouč ho ignoroval. Francie prohrála ve finále smolně s Argentinou, takže bylo jasné, kdo vyhraje další Zlatý míč.
Autor: AP
2023 - Lionel Messi. Osmý a poslední triumf Messiho. Zlato na MS v Kataru, sedm gólů na šampionátu, branka v každém duelu vyřazovací fáze, dvě trefy ve finále. Když cenu přebíral, působil už v Interu Miami.
Autor: AP
2024 - Rodri. Když Messi i Ronaldo zestárli a Španělsko vyhrálo Euro, nebyla jiná volba. S Manchesterem City získal titul a jako defenzivní záložník zakončil sezonu s bilancí čtrnácti branek a šestnácti asistencí. Rodri je týmový hráč, což v každém okamžiku prokazoval na klubové i reprezentační úrovni.
Autor: Reuters
2025 - Ousmane Démbélé. Francouzský mistr světa z roku 2018 nečekaně porazil favorizovaného mladíka Lamina Yamala z Barcelony a svého klubového spoluhráče Vitinhu z Paris St. Germain. Právě historický triumf klubu v Lize mistrů zajistil útočníkovi, jenž udivuje rychlostí, dravostí, driblinkem i zakončením, Zlatý míč.
Autor: Reuters
2026 - Harry Kane. S Anglií třetí na mistrovství světa v Americe, s Bayernem vyřazení v semifinále Ligy mistrů. Ale za to spousta gólů - 73 za sezonu. Kdo z vás to má?
Autor: Matthew Childs, Reuters