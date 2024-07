Suverénní náskok stačil. Souček podruhé v řadě ovládl anketu Zlatý míč

Naposledy předčil Antonína Baráka o jediný bod, předtím trofej získal útočník Patrik Schick. Tentokrát si ale Souček počínal suverénně.

„Děkuju za tohle oceněnění, vždycky mě to potěší, protože to je odměna za mou práci. Poděkování patří všem hráčům, se kterými jsem uplynulou sezonu hrál, a trenérům, kteří mě trénovali, ať už teď nebo odmala. A v neposlední řadě mé rodině,“ řekl Souček bezprostředně po vyhlášení.

Za sebou nechal dva reprezentační kolegy. Pětadvacetiletý stoper Krejčí si stabilními výkony ve Spartě, se kterou podruhé v řadě ovládl domácí soutěž a dostal se do osmifinále Evropské ligy, vysloužil přestup do španělské Girony. Právě povedená jarní část sezony se podepsala na jeho triumfu ve druhé polovině ankety.

Výsledky fotbalové ankety Zlatý míč ČR za sezonu 2023/24: 1. Tomáš Souček (West Ham) 883 b.,

2. Ladislav Krejčí (Sparta Praha) 603,

3. Vladimír Coufal (West Ham) 415,

4. Lukáš Provod (Slavia Praha) 304,

5. Patrik Schick (Leverkusen) 239,

6. Jindřich Staněk (Plzeň/Slavia Praha) 232,

7. Václav Černý (Wolfsburg) 221,

8. Filip Panák (Sparta Praha) 201,

9. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 177,

10. Vasil Kušej (Mladá Boleslav) 171,

11. Pavel Šulc 167 (Viktoria Plzeň).

Třetí Vladimír Coufal je Součkovým spoluhráčem z West Hamu, oba jsou nadále jedinými Čechy ve slavné Premier League. Jednatřicetiletý Coufal byl po podzimu druhý, na jaře ale až šestý.

Za Součkův triumf v 28. ročníku může hlavně pořadí po podzimní části, v níž vedl o 310 bodů. To anketa nepamatuje od roku 2015, kdy měl brankář Petr Čech náskok 313 bodů.

Za West Ham nastřílel současný reprezentační kapitán v této sezoně 10 soutěžních gólů, z toho sedm vsítil v anglické lize, v níž z 38 zápasů vynechal jediný.

V národním týmu se radoval čtyřikrát, na podzim se trefil v posledních třech zápasech kvalifikace na mistrovství Evropy, na němž se poté prosadil v posledním skupinovém utkání proti Turecku 1:2. Český konec na turnaji ale neodvrátil.

„Teď jsem měl dva týdny volno, během kterých jsem si mohl celou tu sezonu zrekapitulovat. Beru ji jako povedenou, dařilo se mi ve West Hamu, s reprezentací jsme se dostali na Euro, akorát ten závěrečný turnaj je jedinou kaňkou,“ zhodnotil Souček.

V anketě si Souček upevnil třetí místo v historickém pořadí – na druhého Pavla Nedvěda ztrácí už jen dva triumfy. Rekordmanem je už zmíněný Čech se dvanácti prvenstvími.

„Že bych mohl dohnat Nedvěda, na to vůbec nemyslím, protože získal i Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa, což je úplně jiná úroveň. Já jsem rád za to, co jsem vyhrál já,“ usmál se Souček.

Mezi první čtrnáctkou je letos jen čtveřice fotbalistů, kteří v uplynulém ročníku hráli v zahraničí. Vedle vítězného Součka a třetího Coufala mezi ně patří ještě celkově sedmý Václav Černý z Wolfsburgu a pátý Patrik Schick z Leverkusenu, jenž ovládl německou ligu. Právě předloňský vítěz ankety získal všech 239 bodů za jaro, protože na podzim nenastupoval kvůli zranění.

Souček posbíral suverénně nejvíc prvních míst na jednotlivých hlasovacích lístcích, a to 45 – z toho 36 na podzim. Dvanáctkrát dali žurnalisté na čelo pořadí Krejčího, který byl zároveň nejčastěji druhý. Aspoň na jednom z lístků se na prvním místě vystřídalo 12 hráčů. Proti loňskému ročníku došlo v elitní jedenáctce k pěti změnám: udrželi se v ní Souček, Černý, Coufal, Schick, Krejčí a brankář Jindřich Staněk.

Fotbaloví novináři hlasují v anketě dvoukolově po podzimu a po jaru, přičemž celkový vítěz vzejde ze součtu. Aspoň bod si letos připsalo 49 hráčů, do hlasování se zapojil stejný počet žurnalistů. V případě bodové rovnosti rozhodovalo více lepších umístění na lístcích.