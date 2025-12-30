Šulc první před Schickem. Ve Zlatém míči má hlasy jedenáct slávistů a jeden sparťan

Vítěz posledního ročníku je na nejlepší cestě k obhajobě triumfu. Pavel Šulc vyhrál podzimní část ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Česka. Čerstvě pětadvacetiletý ofenzivní hráč Olympique Lyon bude v jarní části odrážet pronásledovatele Patrika Schicka, třetí v pořadí Lukáš Provod a Ladislav Krejčí už mají přece jen větší ztrátu.

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC. | foto: Reuters

V červenci se stal po Davidu Lafatovi teprve druhým hráčem z české ligy, který novinářkou anketu ovládl. „Nečekal jsem to, opravdu ne. Máme tolik skvělých hráčů v cizině,“ říkal Šulc, toho času ofenzivní záložník Plzně, během ceremoniálu v Praze na Chodově.

Pak ještě Viktorii pomohl k postupu do třetího předkola Ligy mistrů a přestoupil do Lyonu. Během podzimu svými výkony žurnalisty zaujal tak, že si v polovině ankety vysloužil první příčku.

Zlatý míč, podzim 2025

pořadí v elitní jedenáctce

1. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 459 bodů

2. Patrik Schick (Leverkusen) 440

3. Lukáš Provod (Slavia) 286

4. Ladislav Krejčí (Girona / Wolverhampton) 268

5. Tomáš Souček (West Ham) 200

6. Adam Karabec (Lyon) 167

7. Jindřich Staněk (Slavia) 142

8. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 107

9. Vladimír Darida (Hradec) 105

10. Tomáš Chorý (Slavia) 102

11. Matěj Kovář (Eindhoven) 83

Ve Zlatém míči novináři hodnotí výkony zvlášť za podzim a jaro, poté se hlasy sečtou a vzejde vítěz.

Šulc měl povedený podzim. Postupně si vybojoval pozici v základní sestavě Lyonu, se šesti brankami v patnácti zápasech je nejlepším střelcem mužstva, další dvě připravil spoluhráčům a pomohl k průběžné páté příčce.

Dvě branky přidal ve Francouzském poháru, v Evropské lize má bilanci gól a tři asistence. Před odchodem z Plzně ve dvou zápasech české ligy skóroval jednou a třikrát asistoval.

Patrik Schick z Leverkusenu v anketě zaostává jen o devatenáct bodů. Jeho podzimní bilance vůbec není horší, naopak. V bundeslize šest gólů, k tomu dvě asistence a pozice nejlepšího střelce týmu. Přitom odehrál jen dvanáct zápasů. Dvakrát se trefil v Champions League, což je mnohem kvalitnější soutěž než Evropská liga, a jednou v Německém poháru.

Třetí v pořadí Lukáš Provod ztrácí na Schicka už 154 bodů. Slávistický záložník je nejvýše postaveným zástupcem české ligy, vedle něj se z tuzemské domácí soutěže mezi elitní jedenáctku dostali ještě spoluhráči brankář Jindřich Staněk s útočníkem Tomášem Chorým a královéhradecký středopolař Vladimír Darida.

Mimochodem, hlasy obdrželo dalších osm slávistů - Holeš, Kušej, Chaloupek, Zima, Douděra, Bořil, Markovič a Chytil, ze sparťanů je v pořadí jen Zelený.

Šulc dobyl český Zlatý míč, během jara předčil Součka s Provodem

Pátý je reprezentační kapitán Tomáš Souček z West Hamu, se čtyřmi triumfy třetí nejúspěšnější hráč v třicetileté historii ankety. V Premier League dal za podzim dvě branky, které mužstvu pomohly k dvěma vítězstvím, ale od listopadu z devíti zápasů byl v osmi jen náhradníkem.

Poprvé se mezi nejlepší jedenáctku dostal Adam Karabec, ofenzivnímu krajnímu záložníkovi Lyonu zatím patří šestá pozice.

Zlatý míč vs. Fotbalista roku

Jaký je rozdíl mezi anketami Fotbalista roku a Zlatý míč?

Zlatý míč pořádá Klub sportovních novinářů, uděluje se za soutěžní ročník a hlasují pouze fotbaloví žurnalisté.

Fotbalistu roku vyhlašuje FAČR, jde o tradiční anketu, uděluje se za kalendářní rok a hlasují trenéři, hráči i novináři.

V letošním podzimním kole hlasovalo 39 žurnalistů, aspoň bod si připsalo 44 hráčů. Vedoucí dvojice se shodně dostala na 38 z 39 lístků. Schick dokonce posbíral o jedno první místo víc (17), Šulc zase byl častěji na druhé příčce.

Vedle Šulce s Schickem se na nejvyšší pozici objevili ještě Provod, Staněk, Ladislav Krejčí a Daniel Vašulín.

V anketě se umístil i jeden z podzimních objevů, zlínský útočník Michal Cupák získal tři body.

Zlatý míč, podzim 2025

pořadí od 12. příčky

12. Lukáš Červ 66, 13. Matěj Vydra (oba Plzeň) 64, 14. Daniel Vašulín (Olomouc) 58, 15. Adam Hložek, 16. Robin Hranáč (oba Hoffenheim) oba 27, 17. Tomáš Holeš 25, 18. Vasil Kušej 22, 19. Štěpán Chaloupek (všichni Slavia) 21, 20. Václav Černý (Wolfsburg/Besiktas Istanbul) 20, 21. Lukáš Horníček (Braga) 18, 22. Tom Slončík (Plzeň/Hradec Králové), 23. Jan Chramosta (Jablonec) oba 14, 24. David Zima (Slavia), 25. Michal Beran (Jablonec/Olomouc) oba 13, 26. Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze) 11, 27. David Douděra (Slavia 10, 28. Pavel Bucha (Cincinnati) 9, 29. Jan Koutný (Olomouc) 8, 30. David Jurásek (Besiktas Istanbul) a Jakub Markovič (Slavia Praha), 32. Václav Jemelka (Plzeň), 33. Jan Hanuš (Jablonec) všichni 5, 34. Alex Král (Union Berlín) a Jaroslav Zelený (Sparta), 36. Vítězslav Jaroš (Ajax Amsterdam) všichni 4, 37. Jan Bořil (Slavia), 38. Michal Cupák (Zlín) oba 3, 39. Martin Cedidla a Filip Novák (oba Jablonec), 41. Mojmír Chytil (Slavia) a Vojtěch Patrák (Pardubice) všichni 2, 43. Karel Spáčil (Plzeň) a Martin Vitík (Boloňa) oba 1.

Poznámka: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění

Vítězové podle počtu triumfů: 12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 4 - Tomáš Souček, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Patrik Schick, Pavel Šulc.

