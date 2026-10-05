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Nejlepším fotbalistou Česka je Schick, podruhé vyhrál Zlatý míč

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  9:34
Gólová radost Patrika Schicka v utkání s Heidenheimem.

Gólová radost Patrika Schicka v utkání s Heidenheimem. | foto: Harry LangerAP

Patrik Schick z Leverkusenu hlavičkuje v zápase proti Lipsku.
Statistika branek a xG Patrika Schicka na 90 minut.
Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Lipsku.
Patrik Schick z Leverkusenu reaguje po střídání v utkání s Celje.
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Nejlepším českým fotbalistou za minulý ročník je Patrik Schick. Třicetiletý útočník Leverkusenu vyhrál novinářkou anketu Zlatý míč. Těsně porazil obhájce trofeje Pavla Šulce z Lyonu, reprezentační kapitán Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu už měl přece jen ztrátu.

Jestli před rokem byl boj o Zlatý míč mimořádně vyrovnaný, nyní to bylo ještě napínavější. Po podzimní části vedl Šulc o devatenáct bodů před Schickem.

Jarní části i díky dominantnímu výkonu v baráži o postup na mistrovství světa vyhrál Krejčí o tři body před Schickem, autorem deseti jarních branek v bundeslize.

V součtu to třicetiletému útočníkovi dalo první příčku.

Zlatý míč

ročník 2025/2026

1. Patrik Schick (Leverkusen) 771 bodů
2. Pavel Šulc (Lyon) 752
3. Ladislav Krejčí (Wolves) 602
4. Lukáš Provod (Slavia) 431
5. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 291
6. Tomáš Souček (West Ham) 290
7. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 242
8. Vladimír Darida (Hradec) 204
9. Adam Karabec (Lyon) 175
10. Lukáš Horníček (Braga) 161
11. Jindřich Staněk 142 (Slavia)

Ve Zlatém míči hlasují novináři zvlášť za podzimní a zvlášť za jarní sezonu. Součet pak dá konečný výsledek.

Schick dal v uplynulém ročníku za Leverkusen celkem dvaadvacet branek, z toho šestnáct v ligové soutěži. Lepší byli jen nedostižný Harry Kane (36 branek), pak Deniz Undav (19 gólů) ze Stuttgartu a dortmundský Serhou Guirassy (17 gólů).

Další dvě branky přidal v národním mužstvu, z toho jednu v baráži proti Irsku. Po červnovém mistrovství světa reprezentační kariéru ukončil.

Za poslední dvě sezony patří Schick mezi nejlepší útočníky Bundesligy. Branek bez penalt má 0,72 na 90 minut, to je 2. místo ze 101 hráčů a před ním je jen Kane (0,75 xG/90 min). Dal 32 gólů za 4 024 minut. Šancí si vytváří 0,56 xG na 90 minut, v čemž je pátý nejlepší, dvakrát víc než průměr ligy. Výš jsou jen Ekitiké, Undav, Kane a Burkardt.

Na grafu je vysoko nad diagonálou. Branek dal o sedm víc, než slibovaly šance (32 z 25,0 xG). Má třetí nejvyšší přebytek v porovnání s ofenzivními hráči. Proti Undavovi je to zajímavý kontrast: Undav má šancí víc (0,62 xG na 90), ale trefuje se pod očekávání (28 gólů z 29,7 xG).

Statistika branek a xG Patrika Schicka na 90 minut.

Schick vyhrál anketu podruhé historii, za ročník 2021/2022 narušil vládu Tomáše Součka, který vyhrál dvakrát před ním a následně i dvakrát po něm. Loni už byl první Šulc, jenž byl teprve druhým hráčem z české ligy, který triumfoval. V roce 2015 byl výjimkou David Lafata.

Šulc si po životní sezoně v Plzni vysloužil přestup do Lyonu a měl našlápnuto k obhajobě. Ale zabrzdila ho dvě zranění, po nichž nebyl tak výrazný.

Krejčímu chyběly body z podzimu, kdy hrál poprvé Premier League, ale Wolverhampton byl jasně nejslabším týmem soutěže. Obsadil až čtvrtou příčku, před něj se dostal Provod. Ten na jaře zacouval až na šesté místo, což v součtu bylo nakonec čtvrtá příčka.

Zlatý míč, ročník 2025/2026

Pořadí od 11. místa: 12. Tomáš Chorý (Slavia) 122, 13. Lukáš Červ (Plzeň) 94, 14. Michal Sadílek (Slavia) 93, 15. Adam Hložek (Hoffenheim) 73, 16. Matěj Vydra (Plzeň) 64, 17. Štěpán Chaloupek (Slavia) 60, 18. Daniel Vašulín (Olomouc/Plzeň) 58, 19. Václav Černý (Wolfsburg/Besiktas Istanbul) 56, 20. Robin Hranáč (Hoffenheim) 45, 21. Tomáš Holeš (Slavia) 39, 22. Denis Višinský (Plzeň), 23. Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze) oba 25, 24. Jaroslav Zelený (Sparta), 25. Alexandr Sojka (Hradec Králové/Plzeň) oba 23, 26. Vasil Kušej (Slavia) 22, 27. Hugo Sochůrek (Sparta) 21, 28. Ondřej Mihálik 16, 29. Adam Zadražil (oba Hradec Králové) 15, 30. Tom Slončík (Plzeň/Hradec Králové), 31. Jan Chramosta (Jablonec), 32. Pavel Bucha (Cincinnati) všichni 14, 33. David Zima (Slavia), 34. Michal Beran (Jablonec/Olomouc) oba 13, 35. David Jurásek (Besiktas Istanbul/Slavia) 12, 36. David Douděra (Slavia), 37. Vítězslav Jaroš (Ajax Amsterodam) oba 10, 38. Jan Koutný (Olomouc), 39. Martin Jedlička (Plzeň/Ostrava), 40. Jan Kuchta (Sparta), 41. Jan Hanuš (Jablonec) všichni 8, 42. Vojtěch Patrák (Pardubice) 7, 43. Radek Vítek (Bristol City) 6, 44. Jakub Markovič (Slavia), 45. Alex Král (Union Berlín) a Václav Jemelka (Plzeň) všichni 5, 47. Jan Bořil (Slavia), 48. Martin Cedidla (Jablonec) a Michal Cupák (Zlín) všichni 3, 50. Filip Novák (Jablonec), 51. Mojmír Chytil (Slavia) oba 2, 52. Karel Spáčil (Plzeň) a Martin Vitík (Boloňa) oba 1.

Poznámka: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění, v závorce za hráčem je uveden klub, kde působil v sezoně 2025/26.

Pořadí jarní části 2026: 1. Krejčí ml. 334, 2. Schick 331, 3. Šulc 293, 4. Coufal 184, 5. Kovář 159, 6. Provod 145, 7. Horníček 143, 8. Darida 99, 9. M. Sadílek 93, 10. Souček 90, 11. Hložek 46.

Pořadí podzimní části 2025: 1. Šulc 459, 2. Schick 440, 3. Provod 286, 4. Krejčí ml. 268, 5. Souček 200, 6. Karabec 167, 7. Staněk 142, 8. Coufal 107, 9. Darida 105, 10. Chorý 102, 11. Kovář 83.

Vítězové podle počtu triumfů: 12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 4 - Tomáš Souček, 2 - Patrik Schick, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Pavel Šulc.

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