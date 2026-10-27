Když někdejší brazilský fenomén Ronaldo rozpečetil tmavě modrou obálku a přečetl jméno vítěze Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2026, bylo deset minut před pondělní půlnocí.
Jenže už ve čtvrt na sedm, takřka o šest hodin dřív, se na internetu objevil článek z oficiálních stránek ankety s titulkem „Harry Kane je vítězem Zlatého míče 2026“.
„Rozsáhlé šíření tohoto textu vyvolalo zmatek. Někteří se ptali, zda organizátoři ankety magazín France Football selhali a neudrželi v tajnosti jméno vítěze, o kterém novináři rozhodli už koncem září,“ psal server německého deníku Bild.
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Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech
Při bližším zkoumání webových stránek se však ukázalo, že byly zveřejněny podobné články i o dalších favoritech na zisk trofeje, kterými byli Lamine Yamal z Barcelony či Kylian Mbappé z Realu Madrid.
„Některé profily nominovaných hráčů, připravené pro web ballondor.com, byly na internet zveřejněny omylem,“ vysvětloval mluvčí ankety pro anglický BBC Sport. „Tyto články byly připraveny pro všechny nominované a v žádném případě je nelze považovat za náznak konečných výsledků či pořadí,“ zdůraznil.
Trvalo dvacet minut, než byly články z webových stránek odstraněny.
Podobně to bylo i u ženské kategorie, předčasně vyšly články o vítězné Alexii Putellasové i o Ewě Pajorové.
The moment Harry Kane won the Ballon d'Or ❤️🏆 https://t.co/Vr9IVnzhvO— BBC Sport (@BBCSport) October 27, 2026
Prestižní cenu nakonec ovládl Harry Kane. „Málokdo by to čekal. Možná ani já sám bych nevěřil, že to dotáhnu tak daleko. Skoro nemám slov. Je tu tolik vynikajících hráčů. Moje cesta nebyla snadná,“ říkal po své korunovaci anglický útočník Bayernu Mnichov.
„Musel jsem si počkat na svou příležitost a tvrdě pracovat. Často jsem bojoval sám se sebou, se svou vlastní hlavou. Musel jsem to překonat, prokázat víru v sebe sama a odhodlání. Myslím, že právě to mi pomohlo zůstat nohama na zemi i poté, co jsem se prosadil na té nejvyšší úrovni.“
Při projevu na pódiu děkoval spoluhráčům z Bayernu, ale když pak zmínil svůj bývalý klub Tottenham, z hlediště se ozval občasný potlesk, ale také pískot. Moderátor Thierry Henry na to reagoval úsměvem.
Někdejší francouzský útočník je totiž legendou konkurenčního Arsenalu a rivalita mezi ním a Tottenhamem je v Londýně obrovská a promítla se i do slavnostního večera.
„Bez Tottenhamu bych určitě nebyl tam, kde jsem dnes. Byl jsem tam od svých jedenácti let. Všechna ta podpora, všichni trenéři, vy jste mi umožnili dosáhnout mých snů,“ pokračoval Kane.
Při své řeči prozradil, že si ráno telefonoval se svým klubovým trenérem z Bayernu Vincentem Kompany, který od minulého týdne leží po kolapsu na tréninku v nemocnici.
„Vinnie, přeju vám všechno nejlepší. Doufám, že vám moje vítězství dodalo trochu energie,“ pronesl Kane a sklidil bouřlivý potlesk.
Naopak rozpaky a udivené výrazy předtím provázely vyhlášení nejlepšího mladého hráče. Cenu potřetí za sebou získal španělský mistr světa Lamine Yamal z Barcelony, který si dělal naději i na hlavní trofej.
„Byla to opravdu cena, kterou jste chtěl dnes večer vyhrát?“ zeptal se provokativně Henry.
No era el escenario, pero qué bueno que Henry puso en su lugar a Lamine Yamal. https://t.co/Qj8hC8VTes— Alan Lara (@alanlarav) October 27, 2026
V publiku to nejdřív zašumělo, pak následoval smích a potlesk. Yamal odpověděl s křečovitým úsměvem. „Moc rád bych získal všechna ocenění. Je mi samozřejmě ctí vyhrát tuhle cenu. Ale přál bych si, aby tu byl Pau Cubarsí, můj spoluhráč z Barcelony i reprezentace. Patří jemu, zaslouží si ji.“
Španělský deník Sport označil Henryho otázku za „nevkusný vtip“. Kritické příspěvky si Henry mohl přečíst i na sociálních sítích od fanoušků.
„Henry na veřejnosti Yamala zbytečně ztrapnil místo toho, aby ho nechal si tu jeho chvíli užít,“ píší lidé na X.
„Yamalovi je devatenáct, loni skončil druhý a letos třetí. Henry ho musel před všemi ostatními šikanovat. To je nevkusné a nechutné. Henry prostě žárlí, protože sám nikdy Zlatý míč nevyhrál,“ kritizovali fanoušci.