Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trapas Henryho i pískot při projevu vítěze. Co se dělo na vyhlášení Zlatého míče

Autor:
  13:40
Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu světa.

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu světa. | foto: Matthew ChildsReuters

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.
Harry Kane promlouvá k publiku po zisku Zlatého míče, vedle něj bývalý útočník...
Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.
Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem pro nejlepšího fotbalistu světa.
9 fotografií
Slavnostní ceremoniál v londýnském Palladium Theatre ještě zdaleka nezačal, ale pořadí ankety Zlatý míč na pár minut omylem vylezlo ven. Nejen předčasně uniklé výsledky, ale také trapas moderátora a někdejšího špičkového fotbalisty Thierry Henryho či pískot při projevu vítěze Harryho Kanea přinesl nekonečně dlouhý večer v Londýně.

Když někdejší brazilský fenomén Ronaldo rozpečetil tmavě modrou obálku a přečetl jméno vítěze Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2026, bylo deset minut před pondělní půlnocí.

Jenže už ve čtvrt na sedm, takřka o šest hodin dřív, se na internetu objevil článek z oficiálních stránek ankety s titulkem „Harry Kane je vítězem Zlatého míče 2026“.

„Rozsáhlé šíření tohoto textu vyvolalo zmatek. Někteří se ptali, zda organizátoři ankety magazín France Football selhali a neudrželi v tajnosti jméno vítěze, o kterém novináři rozhodli už koncem září,“ psal server německého deníku Bild.

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Při bližším zkoumání webových stránek se však ukázalo, že byly zveřejněny podobné články i o dalších favoritech na zisk trofeje, kterými byli Lamine Yamal z Barcelony či Kylian Mbappé z Realu Madrid.

„Některé profily nominovaných hráčů, připravené pro web ballondor.com, byly na internet zveřejněny omylem,“ vysvětloval mluvčí ankety pro anglický BBC Sport. „Tyto články byly připraveny pro všechny nominované a v žádném případě je nelze považovat za náznak konečných výsledků či pořadí,“ zdůraznil.

Trvalo dvacet minut, než byly články z webových stránek odstraněny.

Podobně to bylo i u ženské kategorie, předčasně vyšly články o vítězné Alexii Putellasové i o Ewě Pajorové.

Prestižní cenu nakonec ovládl Harry Kane. „Málokdo by to čekal. Možná ani já sám bych nevěřil, že to dotáhnu tak daleko. Skoro nemám slov. Je tu tolik vynikajících hráčů. Moje cesta nebyla snadná,“ říkal po své korunovaci anglický útočník Bayernu Mnichov.

„Musel jsem si počkat na svou příležitost a tvrdě pracovat. Často jsem bojoval sám se sebou, se svou vlastní hlavou. Musel jsem to překonat, prokázat víru v sebe sama a odhodlání. Myslím, že právě to mi pomohlo zůstat nohama na zemi i poté, co jsem se prosadil na té nejvyšší úrovni.“

Při projevu na pódiu děkoval spoluhráčům z Bayernu, ale když pak zmínil svůj bývalý klub Tottenham, z hlediště se ozval občasný potlesk, ale také pískot. Moderátor Thierry Henry na to reagoval úsměvem.

Někdejší francouzský útočník je totiž legendou konkurenčního Arsenalu a rivalita mezi ním a Tottenhamem je v Londýně obrovská a promítla se i do slavnostního večera.

Slavnostní ceremoniál Zlatého míče 2026 v londýnském divadle Palladium a...

„Bez Tottenhamu bych určitě nebyl tam, kde jsem dnes. Byl jsem tam od svých jedenácti let. Všechna ta podpora, všichni trenéři, vy jste mi umožnili dosáhnout mých snů,“ pokračoval Kane.

Při své řeči prozradil, že si ráno telefonoval se svým klubovým trenérem z Bayernu Vincentem Kompany, který od minulého týdne leží po kolapsu na tréninku v nemocnici.

„Vinnie, přeju vám všechno nejlepší. Doufám, že vám moje vítězství dodalo trochu energie,“ pronesl Kane a sklidil bouřlivý potlesk.

Naopak rozpaky a udivené výrazy předtím provázely vyhlášení nejlepšího mladého hráče. Cenu potřetí za sebou získal španělský mistr světa Lamine Yamal z Barcelony, který si dělal naději i na hlavní trofej.

„Byla to opravdu cena, kterou jste chtěl dnes večer vyhrát?“ zeptal se provokativně Henry.

V publiku to nejdřív zašumělo, pak následoval smích a potlesk. Yamal odpověděl s křečovitým úsměvem. „Moc rád bych získal všechna ocenění. Je mi samozřejmě ctí vyhrát tuhle cenu. Ale přál bych si, aby tu byl Pau Cubarsí, můj spoluhráč z Barcelony i reprezentace. Patří jemu, zaslouží si ji.“

Španělský deník Sport označil Henryho otázku za „nevkusný vtip“. Kritické příspěvky si Henry mohl přečíst i na sociálních sítích od fanoušků.

„Henry na veřejnosti Yamala zbytečně ztrapnil místo toho, aby ho nechal si tu jeho chvíli užít,“ píší lidé na X.

„Yamalovi je devatenáct, loni skončil druhý a letos třetí. Henry ho musel před všemi ostatními šikanovat. To je nevkusné a nechutné. Henry prostě žárlí, protože sám nikdy Zlatý míč nevyhrál,“ kritizovali fanoušci.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.58
  • 3.85
  • 5.71
Sassuolo vs. LazioFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Sassuolo vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:30
  • 3.57
  • 3.56
  • 2.14
Slavia vs. Zbrojovka BrnoFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Slavia vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
27. 10. 19:00
  • 1.33
  • 5.23
  • 8.24
Turín vs. ComoFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
27. 10. 20:45
  • 4.78
  • 3.92
  • 1.77
AS Řím vs. CagliariFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:AS Řím vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
27. 10. 20:45
  • 1.32
  • 5.71
  • 9.87
Příbram B vs. BenešovFotbal - 11. kolo - 28. 10. 2026:Příbram B vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
28. 10. 10:30
  • 1.66
  • 3.77
  • 3.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Kam s Chorým? Nejspíš zahraničí. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, řekl agent

Český útočník Tomáš Chorý před utkáním s Koreou.

Zatímco v Istanbulu zrovna kouč Jindřich Trpišovský médiím potvrdil, že Tomáš Chorý, problémový útočník Slavie, si v jeho týmu už nekopne, hráčův agent David Nehoda seděl v Praze na Žižkově na křtu...

Rusové jsou zpátky. Na turnaji, kde je (skoro) celý svět, mohou narazit i na Česko

Fotbalisté Ruska hrají poprvé od vypuknutí války na Ukrajině na mezinárodním...

Velká vlajka v hledišti, kterou rozvinuli rodinní příslušníci mladých fotbalistů. Národní barvy, symboly, dresy, malé matrjošky jako dárečky pro soupeře, a v případě postupu do závěrečné fáze obřího...

27. října 2026

Mrzí mě, že odstavili odchovance, všímá si Dostálek. Zbrojovkou žije jako fanoušek

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Se Slavií zažil Richard Dostálek evropské poháry, se Zbrojovkou vyprodané Lužánky i návrat mezi fotbalovou elitu. Oba kluby se v úterý od 19 hodin střetnou v Praze v domácím poháru, tentokrát však za...

27. října 2026  11:53

ODPÍSKÁNO: Proč neplatil gól Slavie? Měla však kopat penaltu, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Zdánlivě stejné momenty, přesto každý úplně jiný. Ruka v pokutovém území. Jak rozlišit dovolené a nedovolené hraní? „Například góly Slavie a Hradce správně neplatily. Každá z těch situací má však...

27. října 2026  8:15

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

26. října 2026  23:53,  aktualizováno  27. 10.

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

Záložník Orian Goren v dresu Barcelony.

Možná jste jeho jméno už zaznamenali. Třeba v neděli, kdy se objevil na lavičce Barcelony v El Clásiku. Orian Goren, sedmnáctiletý Izraelec s českými kořeny. „Jsme v kontaktu s ním, s rodinou i s...

26. října 2026  18:15

Ústecké prozření: Vzdálenost na postup je velká. Nemůžeme hráče rotovat jako City

Kouč Ústí David Oulehla.

Už nastavovali postupové zrcadlo? Ano. Ústeckým fotbalistům ho nemilosrdně nastavil lídr Karviná. „Ukázalo se, že vzdálenost na přímý postup je velká,“ uznal ústecký trenér David Oulehla po krachu...

26. října 2026  17:30

Chorý si za reprezentaci nezahraje. Musí se uklidnit a najít svou cestu, řekl Nedvěd

Tomáš Chorý svedl s dánskou obranou velké množství soubojů.

Minulý týden ho z kádru vyřadila fotbalová Slavia a teď Tomáš Chorý ví, že si nezahraje ani za reprezentaci. „V tuhle chvíli není otázka, jestli bude v národním týmu, protože určitě nebude, to je...

26. října 2026  15:45

Co bookmakeři nečekali: Selhání Plzně a Slavie, čtyři góly Brunese i šok v Norsku

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Fotbalový víkend přinesl další ztráty Slavie i Plzně, čtyři góly sparťana Jonatana Brauta Brunese a senzaci v Norsku, kde Vålerenga zaskočila favorizované Bodø/Glimt. Šlo o chybný odhad...

26. října 2026  15:26

Inzultace rozhodčího v sedmé lize. Hráč po penaltě vybuchl. Teď uvažuje, že skončí

Fotbalový rozhodčí sražený k zemi.

Předčasně skončil víkendový zápas 12. kola sedmé fotbalové ligy skupiny B na jihu Čech mezi Sedlicí a Sousedovicemi. Hosté odjeli se třemi červenými kartami a po fyzickém útoku Ondřeje Šimka na...

26. října 2026  14:04

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Zleva Kylian Mbappé, Lamine Yamal a Harry Kane

Jméno nejlepšího fotbalisty za sezonu 2025/26 bude známé v pondělí večer. Ceremonie jubilejního 70. ročníku prestižní ankety Zlatý míč se uskuteční netradičně v Londýně. Největšími favority jsou...

22. října 2026  14:01,  aktualizováno  26. 10. 13:36

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vyplazený jazyk i skluz po kolenou. Jak si Mourinho vychutnal návrat na Camp Nou

Trenér Realu Madrid José Mourinho po utkání s Barcelonou.

Když Kylian Mbappé v závěru vstřelil gól na 2:1, sklouzl se po kolenou, zapumpoval pěstí a ještě lišácky vyplázl jazyk. Návrat na Camp Nou pro něj asi nemohl dopadnout lépe. „Můžete vyhrát se...

26. října 2026  13:04

Chalupa k těžkému období: Doping? Táta kvůli mně nespal, lidé názor přehodnotili

Matěj Chalupa v dresu Kolína.

Kdyby se splnily jeho nejsmělejší sny, mohl nyní nastupovat po boku globálních hokejových hvězd Patricka Kanea nebo Connora Bedarda. Místo dresu s indiánem na hrudi však nyní obléká ten, jehož zdobí...

26. října 2026  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.