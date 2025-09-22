Zlatý míč získal Dembélé, tahoun Paris St. Germain, který vyhrál skoro všechno

Světový fotbal má nového krále. Zlatý míč získal francouzský útočník Ousmane Dembélé, jenž v minulé sezoně pomohl Paris St. Germain hned ke čtyřem trofejím, především pak klub dotáhl k triumfu v Lize mistrů. V prestižní anketě zvítězil před Španělem Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým parťákem Portugalcem Vitinhou.
Ousmane Dembélé přebírá Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. | foto: Reuters

Dembélé je pátým francouzským fotbalistou, který „domácí“ anketu ovládl. Před ním Zlatý míč získali míč Kopa, Platini třikrát, Papin a naposled před třemi lety Benzema.

Dembélé měl konkurenci z velké části z řad svých spoluhráčů z PSG, dalšími kanditáty však byli také Raphinha, Mohamed Salah či Yamal.

A právě jako souboj Yamala s Dembélém celý ceremoniál vyvrcholil. Organizátoři postupně odhalili umístění všech hráčů s výjimkou těchto dvou. Po krátkých sestřizích si vzal legendární Brazilec Ronaldinho, jenž kopal jak za Barcelonu tak za PSG, do ruky obálku a po chvilce napětí přečetl jméno vítěze.

Dembélé!

Přišel na pódium a převzal si ocenění, načež spustil svůj připravený projev, během kterého se mu místy třásl hlas. Než ho dokončil, z tváře se mu hrnuly slzy.

Dembélé se narodil před osmadvaceti lety ve Vernonu v Normandii, za kariérou se stěhoval už jako starší žák do Rennes. V osmnácti hrál ligu, od devatenácti patří do reprezentace.

Rok strávil v Dortmundu, šest let byl v Barceloně a dvě uplynulé sezony odehrál za Paris St. Germain. Když se sečtou všechny přestupní částky, vyjde suma 233 milionů eur, což při dnešním kurzu dělá takřka šest miliard korun. Nejvíc z toho zaplatila v roce 2017 Barcelona, s bonusy to bylo 148 milionů eur.

Francouzští vítězové Zlatého míče

Raymond Kopa (1958)
Michel Platini (1983 až 1985)
Jean-Pierre Papin (1991)
Karim Benzema (2022)
Ousmane Dembélé (2025)

Tam však byl spíš zklamáním, naděje a peníze, které do něj katalánský klub vložil, nenaplnil. Z šesti sezon dva a půl roku promarodil, měl především svalové potíže.

Našel se v Paris St. Germain, byť první rok neměl zrovna skvělý. Až po odchodu Kyliana Mbappého se stal oporou.

V minulé sezoně už sehrál klíčovou roli a týmu pomohl ke čtyřem trofejím (Ligue 1, domácí pohár a Superpohár, Liga mistrů) a do finále mistrovství světa klubů. Pátou trofej získal na startu letošní sezony, kdy v souboji vítěze Ligy mistrů a Evropské ligy tým v tzv. evropském Superpoháru zdolal Tottenham. Ve Francii se stal hráčem sezony.

V uplynulém ročníku francouzské ligy vstřelil 21 gólů v devětadvaceti zápasech. V Champions League přidal dalších osm a zapsal šest asistencí, včetně dvou ve finále proti Interu Milán (5:0). Celkem v třiapadesáti zápasech dal 35 branek a měl 14 asistencí.

Komár na scénu! Vyhraje Zlatý míč favorit, nebo se dočkáme překvapení?

Vedle Dembélého měl Paris St. Germain v nominaci na Zlatý míč dalších sedm fotbalistů. I proto Pařížané vyhráli na ceremoniálu trofej pro nejlepší klub uplynulého ročníku, Luis Enrique navíc obdržel ocenění Johana Cruyffa pro nejlepšího trenéra.

Jenže v době, kdy v pařížském divadle Théâtre du Châtelet se slavnostní ceremoniál konal, většina z nich nastupovala k ligovému šlágru v Marseille (0:1).

Francouzská klasika dvou rivalů se sice měla hrát v neděli, ale kvůli nepříznivému počasí byl zápas odložen. Podle regulí se pak musela odehrát následující den.

Dembélé je stejně jako objev Désiré Doué ve stavu zraněných, proto si pro cenu mohl přijít. Ale Ašraf Hakimí, Chviča Kvaracchelija, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz a Vitinha byli v té době 800 kilometrů od místa dění.

Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2024/25

1. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain), 2. Lamine Yamal (Šp./Barcelona), 3. Vitinha (Portug./Paris St. Germain), 4. Muhammad Salah (Eg./Liverpool), 5. Raphinha (Braz./Barcelona), 6. Ašraf Hakimí (Mar./Paris St. Germain), 7. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 8. Cole Palmer (Angl./Chelsea), 9. Gianluigi Donnarumma (It./Manchester City), 10. Nuno Mendes (Portug./Paris St. Germain), 11. Pedri (Šp./Barcelona), 12. Chviča Kvaracchelija (Gruz./Paris St. Germain), 13. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 14. Désiré Doué (Fr./Paris St. Germain), 15. Viktor Gyökeres (Švéd./Arsenal), 16. Vinícius Junior (Braz./Real Madrid), 17. Robert Lewandowski (Pol./Barcelona), 18. Scott McTominay (Skot./Neapol), 19. Joao Neves (Portug./Paris St. Germain), 20. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 21. Serhou Guirassy (Guinea/Dortmund), 22. Alexis Mac Allister (Arg./Liverpool), 23. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 24. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain), 25. Denzel Dumfries (Niz./Inter Milán), 26. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 27. Declan Rice (Angl./Arsenal), 28. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 29. Florian Wirtz (Něm./Liverpool), 30. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov).

Nejlepší fotbalistka: 1. Aitana Bonmatíová (Barcelona), 2. Mariona Caldenteyová (obě Šp./Arsenal), 3. Alessia Russová (Angl./Arsenal).

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): Gianluigi Donnarumma.

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): Lamine Yamal.

Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Viktor Gyökeres.

Nejlepší trenér (trofej Johana Cruyffa): Luis Enrique (Paris St. Germain).

Nejlepší klub: Paris St. Germain.

Výsledky

