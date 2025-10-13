Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Jiří Čihák
  11:00
Těžko soudit, který výsledek byl v historii české fotbalové reprezentace ten nejhorší. Výbuch a porážka v Lucemburku před stříbrným Eurem 1996? Dvojí zakopnutí na Maltě nebo snad nečekaný náraz na Islandu, po kterém tehdejší kouč Jozef Chovanec zuřil: „Hráči musí dostat tvrdé kapky!“ Naposledy si Češi uřízli ostudu v neděli na Faerských ostrovech. Porážka 1:2 dost možná odstřelí trenéra Ivana Haška. Připomeňte si dávné i nedávné kvalifikační zkraty, po nichž bylo v národním týmu rovněž dusno.
Část 1/8

Malta – Česko 0:0 (kvalifikace Euro 1996)

Trenér Dušan Uhrin udílí pokyny českým fotbalistům, mezi nimi jsou Tomáš Řepka,...

Druhý soutěžní zápas samostatné české reprezentace. A ihned zádrhel. Nebo spíš průšvih? Doma na Bazalech v Ostravě Češi v září 1994 roznesli trpaslíka z Malty 6:1; hattrick dal Siegl a trefili se také Šmejkal, Kubík a Berger. Jenže o měsíc později tým kouče Dušana Uhrina v maltském Ta’ Qali pouze bez branek remizoval.

Nepovedené utkání nedohrál vyloučený Novotný a obránce Suchopárek v závěru neproměnil penaltu. Míč napálil do tyče, od níž se komicky odrazila zpátky do jeho těla. Místo vysvobozující trefy byl nařízen nepřímý kop. Mimochodem, byl to poslední zápas Ivana Haška za reprezentaci. Snímek je ilustrační.

Hrálo se 12. října 1994

Sestava: Srniček - Suchopárek, Kubík, J. Novotný - Látal, Němeček, (44. Kadlec), I. Hašek, Němec, Šmejkal (70. Frýdek) - Skuhravý, Kuka.

Trenér: Dušan Uhrin



