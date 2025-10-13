Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Malta – Česko 0:0 (kvalifikace Euro 1996)
Druhý soutěžní zápas samostatné české reprezentace. A ihned zádrhel. Nebo spíš průšvih? Doma na Bazalech v Ostravě Češi v září 1994 roznesli trpaslíka z Malty 6:1; hattrick dal Siegl a trefili se také Šmejkal, Kubík a Berger. Jenže o měsíc později tým kouče Dušana Uhrina v maltském Ta’ Qali pouze bez branek remizoval.
Nepovedené utkání nedohrál vyloučený Novotný a obránce Suchopárek v závěru neproměnil penaltu. Míč napálil do tyče, od níž se komicky odrazila zpátky do jeho těla. Místo vysvobozující trefy byl nařízen nepřímý kop. Mimochodem, byl to poslední zápas Ivana Haška za reprezentaci. Snímek je ilustrační.
Hrálo se 12. října 1994
Sestava: Srniček - Suchopárek, Kubík, J. Novotný - Látal, Němeček, (44. Kadlec), I. Hašek, Němec, Šmejkal (70. Frýdek) - Skuhravý, Kuka.
Trenér: Dušan Uhrin