Fotbalové kluby by po zkrácení cyklu MS přišly o osm miliard eur za sezonu

FIFA o záměru pořádat šampionát častěji informovala začátkem září. Návrh podpořily africká konfederace CAF a asijská AFC, důrazně proti jsou naopak UEFA, jihoamerická konfederace CONMEBOL.

Se změnou nesouhlasí ani fanouškovské skupiny, hráčská asociace FIFPRO nebo Mezinárodní olympijský výbor.

Představitelé pěti největších evropských soutěží, plus zástupci MLS, Mexika, Japonska a jihoafrických lig si proto nechali vypracovat analýzu dopadu na domácí ligy.

Podle zprávy společností KPMG a FTI Delta Partners, kterou zveřejnila agentura Reuters, by kromě nižších příjmů měl kratší cyklus MS také za následek pokles zájmu fanoušků o ligové zápasy.

Největší ztráty by domácí soutěže a evropské poháry utrpěly na vysílacích právech. Jen na nich by přišly o pět miliard eur a ztrátu dalších tří miliard by znamenala kratší sezona, nižší počet zápasů a utkání uprostřed týdne. Momentálně ligy na vysílacích právech vydělávají 14 miliard.

Podle studie by také klubům poklesly příjmy z prodeje suvenýrů, vstupenek a zápasových služeb zhruba o 1,2 miliardy. Méně peněz by dostávaly od sponzorů a z dalších komerčních aktivit, kde byla ztráta vyčíslena na 2,16 miliardy. V obou případech jde o pokles o zhruba čtvrtinu.

FIFA se k závěrům studie zatím nevyjádřila. Už dříve však uvedla, že si podobnou zprávu o dopadech častějšího mistrovství světa na domácí soutěže nechá rovněž vypracovat.