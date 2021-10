Nápad zkrátit cyklus fotbalového MS kritizuje i Mezinárodní olympijský výbor

Podle prvního muže světového fotbalu je zkrácení cyklu MS potřebné.

Gianni Infantino

„Když před sto lety rozhodli, že se šampionát bude hrát jednou za čtyři roky, měla FIFA čtyřicet členů. Proto je potřeba to teď přehodnotit,“ připomněl Infantino při návštěvě venezuelského hlavního města Caracasu, že světovou federaci nyní tvoří 211 národních svazů.

„A úkolem FIFA je zajistit, aby byl fotbal globální. Nejsem jen předsedou FIFA, ale jsem i předsedou všech 211 členů. A ti všichni mají právo snít. Ale sen musí mít šanci se naplnit,“ přidal jedenapadesátiletý funkcionář s tím, že dvouletý cyklus by dal zemím větší šanci se kvalifikovat.

Infantino, který od roku 2026 prosadil rozšíření počtu účastníků mistrovství světa z 32 na 48 týmů, by rád o změně cyklu rozhodl do konce roku. Na jeho stranu se postavily africká konfederace CAF a asijská AFC.

Důrazně proti jsou naopak UEFA a jihoamerická konfederace CONMEBOL. Nesouhlas vyslovily také fanouškovské skupiny či hráčská organizace FIFPro. V pátek se proti postavily svazy Dánska, Švédska, Finska a Islandu, podle nichž změna uškodí fotbalu.

Snaha změnit cyklus mistrovství světa navíc nevyvolala nevoli pouze ve fotbalových kruzích. Návrh předsedy FIFA se nelíbí ani šéfovi Mezinárodní cyklistické unie Davidu Lappartientovi, protože podle něj by uškodil cyklistice a především její největší akci Tour de France.

A nyní se k oponentům oficiálně přidal i MOV. „Představitelé řady sportů, zástupci fotbalových svazů, klubů, hráčské asociace i trenéři vyslovili obavy z plánu, který má FIFA zajistit větší příjmy. A my jejich obavy sdílíme. Zkrácení cyklu by vedlo ke kolizi s dalšími velkými sportovními akcemi. A to by ohrozilo vývoj sportů, jako je tenis, cyklistika, plavání, atletika a mnoha dalších,“ píše se v prohlášení vedení olympijského hnutí.

„Zvýšení počtu mužských akcí by navíc poškodilo boj za rovnost pohlaví, protože by to zkomplikovalo rozvoj ženského fotbalu. A také by to vedlo k výraznému navýšení fyzické i psychické zátěže hráčů,“ dodal MOV.