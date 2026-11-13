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Zima: Ať chceme nebo ne, takovou kvalitu nemáme. Ale nemusíme se za nic stydět

Autor:
  7:30
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Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...

Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem Huijsenem v utkání Ligy národů. | foto: ČTK

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella
Tomáš Souček (vlevo) a Roberto Fernández ze Španělska sledují míč
21 fotografií
Byl jedním z těch, který mohl dát mistrům světa gól. „Byla to tak osmdesátiprocentní šance, kterou v takovém zápase musíme proměnit, pokud chcete uhrát úspěšný výsledek,“ líčil David Zima, stoper českých fotbalistů, po utkání Ligy národů proti Španělsku (0:2).

Provodova střela se přes brankáře Simóna snášela na zadní tyč. Hložek hlavičkoval přes gólmana, ale míč spadl na břevno. Zima z malého vápna na dlouhou nohu překopl, nováček Idris Hopis poslal volej taky na tribuny.

„Nic nebylo úplně vyloženého, ale tyhle možnosti musíte proměnit, což se nám bohužel nepovedlo,“ řekl Zima.

Proto Česko v elitní úrovni prohrálo i pátý zápas.

Není to pro vás už deprimující?
Přirovnal bych to trochu k situaci na klubové úrovni, kdy se Slavií hrajeme Ligu mistrů. Je prostě nejvyšší level, soupeři mají obrovskou kvalitu a my takovou kvalitu, ať chceme nebo ne, prostě nemáme. Proto nám vždycky kousek chybí.

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Co chybí konkrétně?
Pokud chcete být úspěšní v těhle zápasech, musíte mít trošku toho štěstí a být hodně efektivní, protože většinou zápasu budete tahat za kratší konec. A bohužel to štěstí nám teď nepřeje, ať už u nás ve Slavii nebo tady v reprezentaci.

Co s tím?
Podle mě to musíme zlomit prací, ještě víc tam přidat srdce a občas dojet nějaký souboj. Je to blbý říkat, když máme hodně karet, ale prostě jinak se to asi nezlomí. Takže prostě musíme makat, koncentrovat se na každý souboj a občas rozdat nějakou tu ránu, ale ne nic zákeřného.

Smolař, který zavinil penaltu. Míč mi spadl na ruku, mrzí mě to, litoval Ambros

Pátý zápas, třetí červená karta. Podruhé a zase proti Španělsku byl vyloučen kapitán Krejčí. Ovlivnilo to vaši hru hodně?
Na konci zápasu už jo. Ale když se na to podíváte celkově, není to jen o té červené kartě. První poločas bylo Španělsko jasně lepší. My jsme tam měli dvacet třicet minut po přestávce, tlačili jsme a po tom vyloučení ten tlak opadl. Prostě to tak musíme brát. Oni byli lepší šedesát minut, vyhráli zaslouženě. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu na světě. Musíme se poučit, jít dál a všechny síly vrhnout v neděli na Chorvatsko.

Co se stalo o přestávce, že jste se pak zlepšili a měli šance?
Sice jsme dostali gól, z našeho presinku a po precizním nákopu od gólmana. Pak nám utekl a uklidil. Ale naštěstí to byl ofsajd a nás to nakoplo. Spadla z nás veškerá nervozita, odhodili jsme respekt, prostě jsme do toho šlapali a měli ty možnosti.

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Idris Hopi se snaží uniknout s balonem, brání ho Španěl Marc Cucurella
Tomáš Souček (vlevo) a Roberto Fernández ze Španělska sledují míč
21 fotografií

A přišlo vyloučení.
Vyplynulo ze stylu hry. My ve Slavii to známe, když hrajeme jeden na jednoho po celém hřišti. Pak rozhoduje vteřina, kdy vlastně buď je penalta, červená karta, nebo dostanete gól. A v tomhle ohledu nás potrestal velký tým, který prostě tyhle mikrochyby využít umí. My jsme je naopak nepotrestali. Proto nemáme ani bod. Nic víc bych v tom asi nehledal. Jinak si myslím, že jsme předvedli maximum a že místy to byla vyrovnaná partie. Nemáme se za co stydět.

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