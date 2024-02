České fotbalistky v úvodním letošním zápase prohrály v přípravě v Portugalsku

Svěřenkyně trenéra Karla Rady prožily hororový vstup do utkání. Už ve druhé minutě hry po odrazu uvnitř vápna poslala Portugalky do vedení Capetaová a o tři minuty později zvýšila po rychlé kombinaci Mendesová přízemní střelou na přední tyč.

Češky postupně vyrovnávaly hru, ale za celou první půli ani jednou nevystřelily. V 54. minutě Radovy svěřenkyně dvakrát v krátkém sledu zachránilo břevno, čtvrthodinu před koncem už se ale z přímého kopu s pomocí tyče prosadila Marchaová. V 83. minutě pak po přihrávce z levé strany povedenou střelou snížila Khýrová.

„Přestože jsme prohráli, jsem za tento zápas rád, protože nás Portugalky dobře prověřily. Bohužel nám nevyšel vstup do zápasu, velmi brzy jsme prohrávali 0:2. To na psychiku hráček není snadné a je velmi náročné se pak zpět dostat do zápasu. Stále jsem apeloval na lepší dostupování hráček, protože si myslím, že jsme mohli hrát ještě ve větší agresivitě,“ citoval web FAČR Radu.

„Mohli jsme také získávat více odražených balonů a dostávali bychom se do příležitostí. Potřebujeme naše útočné akce přetavit do větší kvality a přesnosti, musíme také zlepšit předfinální a finální fázi naší hry,“ doplnil kouč, který nedávno prodloužil s vedením FAČR smlouvu.

Češky zakončí únorový sraz sobotním přípravným utkáním v Portugalsku s Koreou. Radovy svěřenkyně se chystají na dubnový start kvalifikace mistrovství Evropy, soupeřky jim teprve určí los, který je na programu 5. března.