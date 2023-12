Zápas roku aneb z bláta do sněhu. Fotbalistky v Pardubicích zabojují o postup

Kopačky se jim zarývaly do bahna, mráz do konečků prstů. A pot na tváři se mísil s kapkami deště. Ale že by jim to vadilo? Jakmile české fotbalistky v sobotu naposledy slyšely zvuk píšťalky, popadaly štěstím na rozmáčenou zem. Věděly, že díky výhře 1:0 nad Běloruskem mají postup do Ligy národů A ve svých rukou. Už v úterý (od 19:00) v Pardubicích proti Slovinsku.