České fotbalistky zamíří do Hradce. Město na stadion láká studenty

Pro Hradec Králové a jeho nový stadion je to mimořádná událost. „Těším se na každý zápas v Hradci a na ženský mezinárodní fotbal ještě více. V ženském fotbale lze najít jiné emoce i energii než v mužském. Teprve před třemi měsíci jsme tady hráli první utkání a už teď tu budeme mít i první mezinárodní. Moc mě těší, že je to právě ženská kopaná. Pro hradecký stadion a fotbal je to nová kapitola,“ řekla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Cílem české fotbalové asociace (FAČR) je, aby na „Malšák“ na poslední říjnový den nalákali co největší počet fanoušků a pokusili se překonat rekord v návštěvách ženské reprezentace v Česku. Dosud nejvíce diváků - tři tisíce - přišlo loni do Teplic na zápas českých fotbalistek proti Islandu.

Aby se to povedlo, pomůže Hradec informační kampaní, aby dostal na tribuny především žáky a studenty od nejmenších až po vysokoškoláky, a to nejen zdejší. „Věřím, že přijde i hodně maminek s dětmi,“ poznamenala primátorka.

„Za každou tisícovku budeme rádi. Nejsme v Anglii, kde se na ženský fotbal chodí ve velkém, ale jakákoliv divácká kulisa přináší holkám vždy velkou motivaci,“ uvedl trenér ženské fotbalové reprezentace Karel Rada.

Malšovickou arénu už si stihla prohlédnout hráčka české reprezentace a pražské Sparty Aneta Dědinová: „Stadion je nádherný, myslím, že můžu mluvit za celý tým, jsme rády, že tu budeme moct hrát. Můžu slíbit, že na hřišti necháme všechno, aby se diváci bavili a mohli se radovat z vítězství.“

Mimořádná událost je to i pro klub FC Hradec Králové. „Stadion je koncipován tak, aby se tu takovéto mezinárodní zápasy mohly hrát. Jsem rád, že si to napoprvé můžeme vyzkoušet u Ligy národů UEFA žen. Doufejme, že budou všichni spokojení,“ prohlásil generální manažer FC Hradec Králové Richard Jukl.

Podle něj klub chápe zápas jako startovací můstek k ještě významnějším mezinárodním sportovním akcím, se kterými se v Hradci rozhodně počítá: „Chceme obstát co nejlépe a ukázat, že jsme hodni pořádat podobné reprezentační utkání.“

I trenér Rada si před novináři prostředí nové arény pochvaloval. „Je to prostě nádhera, já můžu srovnávat, protože jsem zažil jako hráč ještě starý Malšák,“ řekl někdejší český reprezentant a člen týmu vicemistrů z evropského šampionátu v Anglii z roku 1996.

Místopředseda výkonného výboru FAČR Václav Andrejs potvrdil, že fotbal v Hradeckém kraji má dobré časy: „Je tu krásný stadion a město se snaží podporovat sport. Zažíváme příjemnou dobu. Pořádáním tohoto zápasu chceme ještě více podpořit ženský fotbal.“ Fotbalová asociace se snaží k ženskému fotbalu, který ve světě zažívá velký nárůst popularity, dostat další dívky. I reprezentační utkání v Hradci je příležitostí přitáhnout k fotbalu více žen.

Proti Bosně chtějí fotbalistky opět uspět. „Skupina je vyrovnaná, Bosna porazila Bělorusko a remizovala se Slovinskem. Reprezentační týmy jsou dnes z velké části složeny z hráček ze zahraničních klubů, kde sbírají obrovské zkušenosti. Na nás se taky dobře připraví. Čekají nás těžké zápasy, ale my chceme naplno bodovat, abychom postoupili do skupiny A,“ prozradil Rada.

Liga národů žen se letos hraje poprvé. Soutěž je podobně jako její mužská varianta provázána s kvalifikacemi o postup na mistrovství Evropy a světa. Týmy jsou podle národního koeficientu rozděleny do skupin ve třech výkonnostních ligách A, B a C, mezi nimiž se bude postupovat a sestupovat.

Čtyři vítězné reprezentace ze čtyř skupin „áčka“ se utkají o celkový triumf na závěrečném turnaji. Ten se uskuteční jednou za čtyři roky a dva finalisté se kvalifikují na olympiádu. Do tří výkonnostních lig bude rozdělena i pozměněná kvalifikace o postup na evropský šampionát v roce 2025, která začne na jaře 2024. Nasazení týmů do bojů o ME se bude odvíjet od jejich výsledků v premiérovém vydání Ligy národů.

Češky čeká 27. října zápas v Bosně, o čtyři dny později odveta v Hradci. V prosinci vyrazí fotbalistky do Běloruska, doma se utkají se Slovinkami. Oba výběry se Češkám v září podařilo porazit a nyní vedou v Lize B skupinu číslo 4.