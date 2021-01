Zemřel bývalý sparťan Beznoska. Rosického strýci bylo 61 let

O jeho úmrtí informovala Sparta, jejíž někdejší hráč a současný sportovní ředitel Tomáš Rosický byl Beznoskovým synovcem.

„S lítostí oznamujeme, že nás v minulých dnech opustil ve věku nedožitých 62 let Miloš Beznoska,“ uvedla Sparta. „Celé rodině Miloše Beznosky vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce!“



Beznoska, strýc bratří Rosických, odehrál v československé nejvyšší soutěži celkem 190 zápasů, v nichž vstřelil 21 gólů. Se Spartou získal dva mistrovské tituly.

Ligu kopal už od sedmnácti let, zahrál si také za mládežnické reprezentační výběry. Se Spartou nastoupil i do slavných zápasů evropských pohárů, byl u vyřazení Realu Madrid či dvojzápasu s Barcelonou, kterou Sparta v odvetě v říjnu 1985 porazila 1:0.

Vzpomíná se i na gól proti Watfordu, kterým Beznoska pomohl Spartě k postupu do čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 1983/84.

Beznoska hrál za Spartu od svých šesti let, v roce 1986 však přestoupil do Olomouce, kde zvládl tři sezony. Následně se vrátil do Prahy, nikoli však do Sparty, ale do Bohemians.



V devadesátém roce jej Svatopluk Pluskal zlákal do kyperského Paralimni, pak urostlý obránce hrál ještě tři roky za rakouský Amaliendorf. V roce 1997 ukončil kariéru v Ústí nad Labem.