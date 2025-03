Vaňkát ovládl okres a hlásí: Berbr by mohl o volbách přednášet, Fousek je jájáček

A není radno ho podceňovat: „Volby jsem se učil od Romana Berbra, který by je mohl vyučovat. “ Berbra, souzeného bývalého místopředsedu asociace, označuje za svého přítele. „Když mě zvolili předsedou, poslal mi palec.“

Co pro vás znamená zvolení předsedou chomutovského okresu?

Klid a spokojenost.

Vyhrál jste 18:8 nad protikandidátem Josefem Froňkem. Co ten výsledek znamená?

Jsem spokojen, protikandidát se snažil rozehrát hru na dobro a zlo. Podle mě vyhrál zdravý rozum a pragmatický pohled klubových funkcionářů. Je to silný mandát vzhledem k tomu, co se psalo v novinách.

Čím jste podle vás kluby oslovil?

Tím, že jsem za nimi doopravdy jezdil osobně a řekl jim představu o tom, jakým způsobem chci fotbal na okrese dělat. Je za mnou už 10 let fungovaní jako funkcionáře. Mám co nabídnout.

Co chcete ve svém volebním období dokázat?

Chci dodržovat závazky a jdu do funkce s respektem ke všem klubům na okrese. Chci otevřenou komunikaci a pro oddíly co nejvíce peněz, které nám přistanou na svazovém účtu. My nejsme žádná spořitelna, abychom peníze drželi na účtu. Náš výkonný výbor bude hledat způsob, jak správně legislativně je dostat do klubů. Na prvním výkonném výboru jsem poblahopřál ostatním kolegům ke zvolení. A řekl jsem, že jsem za to rád.

Chcete zůstat i na krajském svazu v komisích a výkonném výboru?

Chci se o to pokusit. V současné době pracuji na podpoře jiných okresů. O komisích se zatím bavit nechci, nejdříve je důležité se stát členem výkonného výboru.

Politiku jako člen a šéf chomutovské SPD upozadíte? Vašemu chomutovskému předchůdci na okresním fotbalovém svazu, poslanci Janu Richterovi, jste vyčítal, že byl politicky vytížený.

Ne, to vůbec. Jsem členem sportovní komise a zastupitelem. Takže chci i na tomto poli pracovat pro fotbalové kluby, už jsem s některými v kontaktu. Je spousta dotačních programů, se kterými budu chtít pomoc. Moje politika a politika Honzy Richtera je velký rozdíl, on je na nejvyšším levelu. Já jsem Honzovi řekl, že promarnil šanci stát se předsedou FAČR. Kdyby se tomu věnoval na plné pecky, dnes by byl možná ideálním kandidátem na předsedu.

Říkáte, že okresními volbami jste zvládl maturitu, teď vám začala příprava na vysokou školu. Tedy na volby do výkonného výboru FAČR. Co ta příprava obnáší?

Kdybych prohrál volby na okrese, tak byl vzal zpátečku, jenže já vyhrál a tím jsem dostal chuť se poprat o místo ve velkém výkonném výboru FAČR. Musím najít spojence napříč republikou a díky dobře organizované skupině lidí, ve které jsem, bych řekl, že se nám to daří. Jsou tam další silní hráči z výkonnostního fotbalu, kteří znají fotbalovou mapu. Důležité jsou Střední Čechy, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj.

Volby jsou 29. května. Kdo z kandidátů na předsedu je vám nejbližší? Tomáš Bárta, David Trunda, Rudolf Blažek, nebo současný šéf Petr Fousek?

Za náš výkonný výbor to určitě nebude stávající pseudopředseda Fousek. On je pro mě prázdná skořápka, která trpí nedostatkem empatie a neumí vnímat výkonnostní fotbal. Je to jajáček. Jestli zůstanou tito čtyři kandidáti, tak si to podle mě rozdají Blažek s Bártou. Bude záležet, jak budou umět jednat na Moravě a co nabídnou výkonnostnímu fotbalu. Favorita zatím nemám.

Okresy mají 76 hlasů a ozývá se, že Fouskovi hlas nedají. Jakou sílu okresy mají?

Okresy jsou srdce voleb, bez nich nemůžete pomýšlet na post předsedy nebo místopředsedy. Ať si říká kdo chce co chce, je to tak.

Nebudete kandidovat na předsedu vy sám?

Ne, to ne, tam nepatřím. O předsedovi se bude rozhodovat finálně tak dvě hodiny před volbou.

O jakou pozici bude usilovat?

Návrh s určitou podporou jsem již dostal, ale zatím to nechci říkat.

Gratuloval vám Roman Berbr, trestně stíhaný bývalý místopředseda asociace, k vítězství v okresních volbách?

Ano, poslali jsme si palec.

Nebojíte se, že vás budou obviňovat, že jste propojení a věci spolu konzultujete?

Nebojím a popravdě je mi to úplně jedno. Já jsem ve fotbale sám za sebe a ne za RB. Druhým dechem ale říkám, že volby jsem se od něj učil, a kdyby existovalo studium na vysoké škole, tak by to tam Roman Berbr mohl klidně přednášet.

V čem konkrétně podle vás fungoval fotbal lépe za Berbra?

Budu mluvit za českou komoru, ale jsem přesvědčen, že bylo více peněz na okresech a krajích. Existoval na krajích tzv. nadační fond mládeže a do toho jsme kolikrát dostali velké peníze. Mohli jsme si každý rok dovolit na kraji program bezpečnostních branek pro kluby, což bylo velmi oblíbené a efektivní. Mohli jsme více peněz utratit za kluby. Lépe se komunikovalo s okresy a kraji. Bývalý sekretář Valtr byl jeden velký omyl, proto skončil. Arogantní prodloužená ruka předsedy Fouska. V současné době česká strana není jednotná, to je velký problém. Morava je na tom lépe. Co Pelta a Berbr (bývalý předseda a místopředseda) řekli směrem k fotbalovému hnutí, to splnili.

Froněk: Je to návrat starých pořádků pohled protikandidáta „Udělal jsem maximum, abych ukázal, že existuje i jiná cesta, než kterou nabízel můj protikandidát. Valná hromada se ale velkou většinou shodla na návratu ke starým pořádkům, což respektuji, i když je mi z toho smutno. Směřování fotbalu se určuje od nejnižších vrstev, tak to asi fotbalové prostředí chce, ovšem fanoušci a veřejnost mají jiný názor. Rozhodli předsedové klubů, selhala jejich společenská odpovědnost. Může klesnout důvěryhodnost fotbalu, uvidíme, co se bude dít, až se rozběhnou soutěže. Já si teď dám po 25 letech od fotbalu pauzu.“

Protikandidát Froněk tvrdil a fanoušci na sociálních sítích s ním souzní, že jste představitelem starých pořádků, které nebyly košer. Vadí vám to?

Nevadí mi to vůbec, protože to není pravda. Psal mi i poměrně velký počet lidí, že drží palce.

V médiích se některé kluby anonymně vyjadřovaly, že z vás mají strach. Je důvod?

Kdyby tomu tak bylo, nedostanu tolik hlasů v tajné volbě. Jsem volitelný – to je faktická věc. Ano, jsou kluby, se kterými se mám rád, a naopak se kterými se rádi nemáme. Je to o vztazích a ty si buduji už minimálně 15 let.

Strach prý měli i lidé proti vám kandidovat. Jen Froněk ne.

Další internetový blábol, čeho by se měli jako bát? Froněk kandidoval proto, že Honza Richter nechtěl prohrát a přesvědčil Froňka, aby šel proti mně.

Éru Pelty a Berbra jste si pochvaloval, ale nebyla za hranou zákona, když případy řeší soud?

Pokud vím, tak u pana Pelty to vždy Vrchní soud zrušil, takže on může být zcela zproštěn viny. Já tomu i docela dost věřím, řekl jsem to již tenkrát. Obžaloba ze strany policie není nic moc. A u Romana Berbra je to taky v běhu, byl obžalován z páchání trestné činnosti jako zločinecká skupina, což soud nepřipustil. Takže je tam snad nějaká podmínka a odvolání. Na hraně zákona to možná bylo, ale to nechci více komentovat, když soudy ještě nejsou ukončeny.

Vás nepravomocně soud očistil v kauze Vyšehrad. Etická komise FAČR vám dala trest na dva roky za ovlivňování zápasu Vyšehrad – Varnsdorf. Jaké šance si dáváte u Vrchního soudu?

Nic jsem neudělal, k žádnému ovlivnění utkání z mé strany nedošlo. A jestli já někomu pošlu smajlíka v podobě modrého srdce, tak je to moje věc. Víte kolik jsem poslal smajlíků za tu dobu v lize? Hodně! (smích) Uvidíme, jak to celé dopadne. Předseda etické komise byl podle mě řízen, a proto dopadl, jak dopadl. On je podle mého názoru podprůměrný advokát, takže se nedivím, že v tom chudák plaval. Bude to ještě na dlouho, ale kdybych nevěřil, bylo by to špatně.

Jsou teď rozhodčí v lize lepší, nebo horší než za Berbra?

Jsou horší v tom, že už skoro nic nechtějí rozhodnout přímo na hřišti a čekají, co VAR. Přijde mi to, jako kdyby už nebyli schopný instinktivně rozeznat faul nebo ruku. Buď jim komise rozhodčích říká každý týden něco jiného a oni nevědí, co mají vlastně pískat, nebo tomu nerozumím. To rozhodování je zvláštní.

Pomohl tedy VAR fotbalu?

VAR já tedy úplně moc nemusím. Video je detail a pravidla fotbalu takhle nemluví, takže to někdy veřejnost nechápe. Kalibrovaná čára je dobrá věc, i když být o centimetr v ofsajdu asi moc pochopitelné není. Hlavně to pomůže klukům, co jsou u videa, nebudou muset používat pravítko na monitoru, aby zjistili, jestli je to ofsajd, nebo ne.

Objevil jste se v některých kauzách, jako rozhodčí jste měl přezdívku Řezník. Pohyboval jste se v šedé zóně fotbalu? Co to je?

Pohyboval jsem se ve velkém fotbale mezi velkými fotbalovými funkcionáři, je to sporná aréna mezi silným a silnějším.

Budete dál hrát za Údlice? Není to střet zájmů?

Je mi 48 let a fotbal mám fakt rád, rád dávám góly. Teď jsem nemohl kvůli etické komisi hodit ani aut, takže si chci ještě chvilku zahrát a pak už budu jen funkcionář na další řadu let. Ve výkonném výboru na kraji máme lidi, kteří řídí kluby a rozhodují o věcech na úrovni krajského výkonného výboru, takže je nás takových více. Střet zájmů to pro mě ani pro ostatní není, když je nás tam tolik.