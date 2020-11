Gól jako dík kouči za důvěru. Loňský objev Ondrášek byl šťastný i za šmudlu

Fotbalový útočník krátce po poločase stvrdil vítězství národního mužstva nad Slovenskem v Lize národů (2:0), které Česku přineslo i postup do elitní úrovně soutěže pro rok 2022.

„Všichni jsou šťastní. Vyhráli jsme derby, to je skvělé, to jsme si přáli. Ale nejvíc je postup,“ řekl Ondrášek na tiskové konferenci.

„Já zase chtěl dát gól a poděkovat tím trenérům za důvěru. Ale nejdůležitější byl samozřejmě výsledek.“

Sotva se Slováci po přestávce nadechli k náporu, Ondrášek je svým gólem uzemnil. Zpracoval si přízemní centr střídajícího Černého a za pomoci teče stopera Gyombéra překonal Rodáka.

Zdeněk Ondrášek o postupu do elitní úrovně Ligy národů „Všichni, co tady jsou a hrajou fotbal, chtějí hrát proti nejlepším týmům světa. Všichni doufáme v to, že se na stadiony vrátí fanoušci a užijou si zápasy. Pro takové zápasy to všichni hrajeme a všichni se na ně těšíme.“



„Když jsem viděl, jak Černý akci zatáhl, věřil jsme, že míč ke mně projde. Udělal jsme dva kroky zpátky, protože stopeři to strhli níž k bráně. Zpracoval a vystřelil, ani nevím, jak to tam padlo,“ líčil Ondrášek.

Slovenský brankář Rodák na tečovanou střelu nereagoval, jen se ohlédl. Za to v první půli byl z něj Ondrášek nešťastný. „Dvakrát mi to tam zázračně vytáhl, dvakrát tam zázračně dal ruku,“ kroutil hlavou jedenatřicetiletý útočník.

Že se dostal do tolika šancí, vděčí svému zlepšenému výkonu i nedůrazné a nedostatečné defenzívě stoperů Gyombéra se Škriniarem.

„Po minulém zápase s Izraelem mi trenéři vyčítali, že můj pohyb ve vápně nebyl ideální. Když jsem se viděl, musel jsem uznat, že měli pravdu,“ podotkl Ondrášek.

Všechny tři příležitosti v prvním poločase měl po centrech aktivního pravého beka Vladimíra Coufala. „Když měl míč, pořád jsme na něj křičel, ať mi to dá,“ říkal útočník Viktorie Plzeň.

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte výkon fotbalistů proti Slovensku

Dal druhý gól při sedmém reprezentačním startu. Poprvé skóroval při svém debutu za národní tým v kvalifikaci o postup na Euro loni v říjnu proti Anglii. A pro zbytek podzimu patřil k objevům mužstva, byť už mu dávno bylo třicet.

Jenže letos ho reprezentace dlouho míjela. V září se nedostal do nominace, ve Spojených státech, kde poslední roky působil, se soutěž nehrála.

Pak z Dallasu přestoupil do Plzně, i proto, aby byl víc na očích. A už v říjnu se dostal do dodatečné nominace, když se kvůli zranění omluvili Schick i Krmenčík. Jenže na srazu se ani neohřál a zase odjel, protože přišel do blízkého kontaktu s nakaženou osobou.

Až v listopadu to vyšlo. Minulý týden v přípravě v Německu odehrál pár minut v závěru, v neděli proti Izraeli nastoupil v základní sestavě a byl součástí akce, z níž padl jediný gól utkání.

Proti Slovensku dostal opět přednost před Krmenčíkem a Vydrou. Odvděčil se gólem.

„Jsem rád, že jsem tu šanci dostal,“ poznamenal.

Získal plusové body mezi útočníky. V jejich hierarchii je jedničkou Schick, byť na podzim kvůli zdravotním potížím neodehrál za reprezentaci jediné utkání. Ondráškovými konkurenty jsou Vydra, Krmenčík či mladý Hložek, byť ten se na delší dobru zranil.

„Neřekl bych, že jsem pevnou součástí týmu. Každý sraz je po určité době a musíte si ho zasloužit svými výkony. Každý musí makat,“ říkal na tiskovce novinářům.

„Do týmu za trenéra Šilhavého jsem se dostal později a je důležité, že parta přijme každého, jako by tu byl celou dobu. To mi pomohlo. Jdeme správnou cestou a může být jen líp. Každý sraz je to znát, jsme víc sehraní a výkony jsou lepší.“